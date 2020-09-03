"Наш край" выдвинул Шахова в мэры Киева

Народный депутат Сергей Шахов сообщил, что принял предложение однопартийцев из "Нашего края" и идет на выборы мэра Киева.

Сопредседатель партии "Наш край", народный депутат Сергей Шахов идет на мэрские выборы в Киеве. Это решение было принято во время съезда партии в Киеве. Трансляцию съезда политческая сила вела в своем Facebook.

"Наведем порядок в столице – наведем порядок по всей стране. Именно поэтому я принял решение поддержать предложение однопартийцев, "Нашего края" и объявляю следующее. Я иду на выборы мэра Киева! Чтобы в Киеве было комфортно не только на Печерских холмах, но и в каждом дворе Теремков, Троещины и во всех других районах. Чтобы работа в Киеве была не только у тех, кто сидит на Грушевского, но и у всех киевлян. Чтобы защищенными себя в Киеве чувствовали не только "слуги", но и те, кому они должны служить, – киевляне", – отметил политик.

Он обратился за поддержкой к сопредседателю "Нашего края", заместителю председателя Киевской городской государственной администрации в 2010–2013 годах Александру Мазурчаку.

"Для эффективной работы власти нужна эффективная команда. И я прошу опытного управленца, многолетнего мэра Каменец-Подольского, до недавнего вице-мэра Киева Александра Мазурчака, профессиональным уровнем которого обладает не каждый, вместе единой командой, командой опыта и энергии идти на выборы в Киевсовет и побеждать", – сказал Шахов.

"Я хочу поддержать сопредседателя партии "Наш край" Сергея Шахова и заверить его, что он может рассчитывать на нашу поддержку, на поддержку всей нашей команды. Я очень хорошо знаю Киев, ведь долгое время был первым заместителем председателя Киевской городской администрации. Мы достигли успеха тогда. Мы поможем вам, Сергей Владимирович, изменить жизнь в Киеве сейчас. Весь ресурс нашей команды, наш опыт и умения – к вашим услугам", – заявил Мазурчак.

Местные выборы в Украине назначены на 25 октября. Выборы состоятся на всей территории Украины, кроме оккупированного Россией Крыма и отдельных территорий Донецкой и Луганской областей. Избирательная кампания стартует 5 сентября.