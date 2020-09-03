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Филимонов: Порядочные люди не идут в политику, поэтому в политике нет порядочных людей

Украинский актер театра и кино, телеведущий, шоумен, участник команды КВН "Одесские джентльмены" Олег Филимонов рассказал в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону, что решил баллотироваться в мэры Одессы от партии "Слуга народа", потому что ему надоело происходящее в городе и он хочет попытаться изменить ситуацию.

 
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Филимонов: Сейчас мэр не должен быть "крепким хозяйственником". "Крепкие хозяйственники" это когда хозяйства уже нету, а он крепко держится за свое место
Филимонов: Сейчас мэр не должен быть "крепким хозяйственником". "Крепкие хозяйственники" – это когда хозяйства уже нету, а он крепко держится за свое место
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Украинский актер театра и кино, телеведущий, шоумен, участник команды КВН "Одесские джентльмены" Олег Филимонов в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону рассказал, что долго принимал решение, идти ли ему в политику по просьбе президента Владимира Зеленского.  

31 августа стало известно, что Филимонов будет баллотироваться в мэры Одессы от партии "Слуга народа".

"Мне предложил президент Владимир Александрович. И, честно говоря, я долго думал. Скажу как на духу. Долго принимал это решение. Естественно, принимал я его вместе со своей супругой, с семьей, близкими друзьями. С ребятами, с которыми я работал вместе и работаю до сегодняшнего дня", – рассказал Филимонов. 

По его словам, супруга вначале была категорически против его участия в выборах. 

"Она сказала "нет", потому что она меня хорошо знает. Но я долго созреваю. Но если я уже созрел, то потом шаблю в руки – и я начинаю двигаться вперед. Она боялась за мое здоровье... Но, вы знаете, я подумал, что порядочные люди почему-то не идут в политику… Их действительно в политике очень мало. Почему они не идут в политику? Какие-то жлобы, непонятно кто – идут, а порядочные нет. Хотелось бы разорвать этот порочный круг. Понимаете? Чтобы порядочные люди начали приходить в политику", – объяснил Филимонов. 

Он сказал, что ситуация в Украине напоминает ему анекдот про прыщи и интимную жизнь. 

"Женщина приходит к дерматологу и говорит: "Доктор, у меня прыщи". Он говорит: "Да… А как у вас с интимной жизнью?" – "Ну, доктор, никак". – "Ага, значит, у вас прыщи, потому что нет интимной жизни. А нет интимной жизни, потому что у вас прыщи... Какой-то замкнутый круг получается". Порядочные люди не идут в политику, поэтому в политике нет порядочных людей", – отметил актер.

Филимонов: Труханов – мачо, спортсмен. При встрече можем с ним обняться. Полный текст интервью

Он сказал, что  принял предложение президента, потому что ему надоело происходящее в Одессе. 

"Необходимо сделать шаг. Если честно, мне надоело. Мне надоело, что город, который я обожаю, в котором я живу всю свою сознательную жизнь, который мне дал практически все… Иногда спрашивают: "Зачем ты идешь в политику? Что тебе надо?" Возвращать долги! Идти надо, не чтобы что-то получить, а чтобы отдать. Чтобы отдать то, что тебе "притаманно"… Есть очень хорошее украинское слово. Потому что я Одессе обязан всем, что у меня на сегодняшний день есть. Я обязан этому городу. Без этого города, пожалуй, не было бы ни КВН, ни телевидения, ни моей научной работы, ни звания народного артиста Украины, ни драматических ролей – ничего. Я хочу что-то этому городу вернуть, что-то отдать", – озвучил свои мотивы Филимонов.

Он сказал, что не является "крепким хозяйственником", но для управления городом нужны совсем другие качества. 

"Сейчас мэр и не должен быть "крепким хозяйственником". "Крепкие хозяйственники" – это когда хозяйства уже нету, а он крепко держится за свое место. "Крепкими хозяйственниками" должны быть замы, должна быть команда. А команда формируется, она уже сформирована практически. В ней есть совершенно блестящие люди. Вадим Мороховский, допустим. Заслуженный экономист Украины, председатель правления банка "Восток". Я его называю Вадичек. Я его знаю с 1992 года... Действительно гениальный человек, меценат... Вот такие люди должны идти. Есть парень в команде по фамилии Арутюнян. Он директор медицинского дома "Одрекс". Есть Наташа Жукова, чемпионка мира по шахматам", – назвал некоторых членов своей команды Филимонов.

Актер убежден, что у него есть шансы победить действующего мэра Одессы Геннадия Труханова, который руководит городом с 2014 года

"Если бы я не думал, что можно победить, я бы, наверное, не ввязывался в эту историю. Здесь для себя необходимо просто сформировать порядок приоритетов. Опять-таки, я не судья, не прокурор и никого не хочу хаять… Тем более, что, в принципе, Труханов – одесский человек… Он мачо, спортсмен... На самом деле то, что творится сегодня с точки зрения коррупции в городе, ужасно. Я не говорю о Труханове как о единице. Я вообще говорю о периоде времени с момента начала независимости", – отметил Филимонов. 

Местные выборы в Украине назначены на 25 октября. Выборы состоятся на всей территории Украины, кроме оккупированного Россией Крыма и отдельных территорий Донецкой и Луганской областей. Избирательная кампания стартует 5 сентября.

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Теги: Одесса, выборы, Геннадий Труханов, политика, Владимир Зеленский, местные выборы, Олег Филимонов
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