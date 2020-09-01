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Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Одесса, КВН, Зеленский, российская агрессия, изучение украинского языка, поход в мэры. Интервью Гордона с Филимоновым. Трансляция

На YouTube-канале "В гостях у Гордона" вышло интервью с актером театра и кино, телеведущим, шоуменом, участником команды КВН "Одесские джентльмены" Олегом Филимоновым. Программу записали 26 августа в Киеве. Во время интервью Филимонов говорил о российской агрессии, изучении украинского языка, о том, почему решил баллотироваться в мэры Одессы и есть ли шанс победить действующего городского голову Геннадия Труханова, о своем бизнесе, коррупции и о президенте Украины Владимире Зеленском.

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Филимонов родился в 1952 году в Николаева в семье преподавателей. В детстве учился в музыкальной школе. Окончил факультет романо-германской филологии Одесского государственного университета (сейчас – Одесский национальный университет имени И.И. Мечникова). Защитил кандидатскую диссертацию. 20 лет преподавал в Одесском государственном университете.

В середине 1980-х стал участником команды КВН Одесского государственного университета "Одесские джентльмены". В 1987 году часть коллектива команды (в том числе Филимонов) создали юмористический эстрадный театр "Клуб одесских джентльменов". Популярность к Филимонову пришла с появлением в 1991 году телевизионной юмористической программы "Джентльмен-шоу", в которой он рассказывал анекдоты. Программа более 10 лет выходила на российском и украинском телевидении.

Филимонов – обладатель наград "Золотой Остап", ТЭФИ, "Телетриумф". В 2020 году получил звание народного артиста Украины.

На местных выборах, которые назначены на 25 октября, Филимонов станет кандидатом в мэры Одессы от партии "Слуга народа".

Живет в Одессе. Занимается бизнесом (является совладельцем кинотеатра "Золотой Дюк"). Женат второй раз. Есть две дочери.

Теги: Дмитрий Гордон, Одесса, Геннадий Труханов, Владимир Зеленский, Олег Филимонов
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