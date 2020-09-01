Резников разъяснил порядок голосования переселенцев на местных выборах

Чтобы проголосовать на местных выборах 25 октября, переселенцы должны до 10 сентября обратиться в орган ведения Реестра избирателей Украины по новому избирательному адресу.

1,5 млн украинцев – внутренне перемещенных лиц должны иметь возможность реализовать свое право голоса на местных выборах. Об этом заявил вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников в программе "Пять вопросов на злобу дня" на телеканале "Дом".

По его словам, чтобы переселенцы могли проголосовать на местных выборах, им необходимо зарегистрироваться до 10 сентября в Государственном реестре избирателей Украины.

Для этого нужны паспорт, справка внутренне перемещенного лица и документы, подтверждающие законное нахождение в населенном пункте, где гражданин собирается проголосовать на местных выборах, отметил Резников.

"Они (переселенцы) работают, они платят налоги, от всех их зарплат отчисляется соответствующий налог, и много другой пользы они приносят. Так почему же им не дать такую возможность, наполняя своим трудом, своими усилиями, своей энергией местные общины, в том числе принять участие в голосовании?" – подчеркнул вице-премьер.