"Это было страшно, но интересно". Верещук рассказала о своем "полете" над Киевом

Народный депутат Украины от партии "Слуга народа" и потенциальный кандидат в мэры Киева Ирина Верещук подтвердила, что на видео в образе Мэри Поппинс, опубликованном накануне в сети, действительно она.

Верещук: Посмотрим, как будет выглядеть, но, тем не менее, это действительно я Скриншот: Рукавички Кличка / Facebook

Видео с летающей над Киевом народным депутатом от "Слуги народа" Ириной Верещук может быть частью ее предвыборной кампании, об этом политик, которая намерена баллотироваться в мэры Киева, рассказала в комментарии журналистке "Радіо Свобода" Софии Середе. Видео комментария Середа опубликовала в своем Facebook.

"Это один из элементов нашего ролика предвыборного, но я не знаю, будет ли он именно предвыборным. У нас сейчас еще две недели для того, чтобы подготовиться к избирательной кампании, возможно это будет такой предстартовый ролик. Посмотрим, как будет выглядеть, но, тем не менее, это действительно я. И дублер тоже, потому что мне было страшно на 10 метрах и выше, я все-таки не профессионал в этом. Но мне было интересно почувствовать этот новый опыт, я до этого другим занималась, то есть каскадер из меня, наверное, никакой, но, тем не менее", – рассказала Верещук.

Она добавила, что это была идея ее штаба, и она не считает ролик эпатажным.

"А то, что он креативный – да, потому что мы живем сейчас в мире XXI века", – отметила нардеп.

3 сентября Верещук заметили на пешеходно-велосипедном мосту в Киеве в образе Мэри Поппинс – сказочного персонажа из повести писательницы Памелы Трэверс. Она парила в воздухе на страховочном тросе в желтом плаще с зеленым зонтиком в руках.

16 июля на заседании парламентской фракции "Слуга народа" Ирина Верещук была избрана кандидатом от этой партии на выборы мэра Киева, которые состоятся в конце октября 2020 года.