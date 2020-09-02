Верещук о заявлении Фокина: Не может быть особых статусов у нас в Украине

Народный депутат Украины от партии "Слуга народа" Ирина Верещук обратила внимание, что заместитель главы украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Витольд Фокин говорил об особом статусе Донбасса в целом, но в Украине нет такой административной единицы.

Ирина Верещук: Моя позиция не изменяется, и с заявлением господина Фокина тоже не изменяется Фото: Ірина Верещук / Facebook

Вопрос особого статуса Донбасса нельзя обсуждать в Верховной Раде, и в Украине не может быть особых статусов для регионов, заявила народный депутат Украины от партии "Слуга народа" Ирина Верещук 2 сентября журналистам перед заседанием парламента, пишет "Интерфакс-Украина". Так она прокомментировала слова бывшего премьер-министра Украины, заместителя главы украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Витольда Фокина о необходимости всеобщей амнистии боевиков и особом статусе региона.

"Моя позиция не изменяется, и с заявлением господина Фокина тоже не изменяется. Не может быть особых статусов у нас в Украине. Мы не можем себе это позволить, учитывая нашу ситуацию. Мы не можем обсуждать вопрос включения и внесения в парламент вопроса обсуждения в любой форме особого статуса Донбасса", – подчеркнула она.

Нардеп обратила внимание, что Фокин говорил о Донбассе в целом, но в Украине нет такой административной единицы.

"Что значит Донбасса? Давайте обсудим, что тогда Донбасс. У нас нет такой административно-территориальной единицы. Это часть Донецкой и Луганской [областей]? Нет. Это целая Донецкая и Луганская? Нет. Так Донбасс условно называют и часть Харьковской области. То есть что мы имеем в виду? Нам надо сначала выяснить, что господин Фокин имел в виду, когда говорит, что вся Донецкая и Луганская области", – добавила Верещук.

В интервью изданию "Страна", опубликованном 30 августа, Фокин заявил, что выступает за всеобщую амнистию и особый статус для всего Донбасса. "И с той стороны, и с другой стороны было совершено много преступлений, которые в конечном итоге должны быть расследованы, и виновные пусть понесут наказание. Но сегодня, чтобы прекратить войну и уберечь жизнь бойцов и командиров, моя позиция – нужно объявить всеобщую амнистию, провести выборы, решить вопрос особого статуса отдельных районов, а лучше – всего Донбасса", – сказал он.

Министр внутренних дел Арсен Аваков назвал заявление Фокина провокационным и не соответствующим национальным интересам Украины. Глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков заявил, что позиция Фокина не имеет поддержки в парламенте. Руководитель Офиса президента Андрей Ермак отметил, что это было личное мнение Фокина, а не всей украинской делегации на переговорах в Минске.

После критики Фокин сказал, что "если сторонники войны бесятся" – значит, его слова "попали туда, куда надо".