Разумков о заявлениях Фокина по Донбассу: Бросаться такими высказываниями опасно для государства

Спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков заявил, что последние высказывания заместителя главы украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Витольда Фокина по поводу амнистии боевиков и особого статуса региона народные депутаты не поддерживают.

Глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков заявил в эфире телеканала ICTV 31 августа, что последние заявления бывшего премьер-министра Украины, заместителя главы украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Витольда Фокина о всеобщей амнистии боевиков и особом статусе региона не имеют поддержки в парламенте.

"Что касается представителей парламента, которые работают в Верховной Раде Украины, наших с вами коллег, я не видел ни от одного из них заявлений, которые бы поддерживали позицию Фокина. И я доволен, что этого не произошло", – сказал Разумков, отвечая на соответствующий вопрос народного депутата от партии "Голос" Киры Рудик.

Спикер считает, что "бросаться такими высказываниями по меньшей мере опасно для государства".

Он напомнил, что руководитель Офиса президента Андрей Ермак выпустил заявление, в котором последние высказывания Фокина назвал его личной позицией.

"Я считаю, что это абсолютно правильное заявление, и оно отвечает, в первую очередь, интересам государства", – отреагировал Разумков на позицию Банковой.

Спикер подчеркнул, что вопрос урегулирования конфликта на Донбассе – это зона ответственности президента Владимира Зеленского.

"Если такие решения [об изменении политики] будут приняты, то мы их обязательно увидим", – убежден Разумков.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы в Минске (Украина – ОБСЕ – Россия) и "Нормандской четверки" (Украина – Германия – Франция – Россия).

В июле 2020 года Зеленский назначил первого президента Украины Леонида Кравчука главой украинской делегации на переговорах в Минске, в августе Фокин стал его первым заместителем.

В интервью изданию "Страна", опубликованном 30 августа, Фокин заявил, что выступает за всеобщую амнистию и особый статус для всего Донбасса.

"И с той стороны, и с другой стороны было совершено много преступлений, которые в конечном итоге должны быть расследованы, и виновные пусть понесут наказание. Но сегодня, чтобы прекратить войну и уберечь жизнь бойцов и командиров, моя позиция – нужно объявить всеобщую амнистию, провести выборы, решить вопрос особого статуса отдельных районов, а лучше – всего Донбасса", – сказал он.

Это заявление раскритиковали бывшие и нынешние представители украинской власти. Экс-министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что подобные высказывания не выдерживают критики. "Это логика Кремля, колонизация РФ всего Донбасса и начало федерализации Украины. Следующим шагом будет особый статус для других регионов", – предупредил дипломат. Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов считает, что подобные заявления свидетельствуют о переходе доверенного лица президента на сторону страны-агрессора. Министр внутренних дел Арсен Аваков назвал заявление Фокина провокационным и не соответствующим национальным интересам Украины.

После критики Фокин сказал, что "если сторонники войны бесятся" – значит, его слова "попали туда, куда надо".