"Переход на сторону агрессора". Турчинов прокомментировал заявление Фокина по Донбассу

Экс-секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Турчинов считает, что заявление заместителя главы украинской делегации в трехсторонней контактной группе Витольда Фокина о необходимости предоставить особый статус для всего Донбасса – проявление не просто "старческого маразма".

Заявления заместителя главы украинской делегации в трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе Витольда Фокина о необходимости предоставить особый статус всему Донбассу свидетельствуют о его антигосударственной позиции.

Такое мнение выразил 30 августа в Facebook бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов.

"Заявление представителя президента в трехсторонний контактной группе Витольда Фокина о необходимости предоставления особого статуса всему Донбассу, а также о том, что "обе стороны совершали преступления" – проявление не просто старческого маразма. Это демонстративный переход доверенного лица [президента Украины Владимира] Зеленского на сторону страны-агрессора и протягивание антигосударственной позиции, отражающей стратегические интересы [президента РФ Владимира] Путина", – написал он.

Экс-секретарь СНБО задал вопрос: "Неужели фокины, кравчуки и те, кто за ними стоит, надеются, что Украина отдаст Путину весь Донбасс, который российские войска не смогли захватить силой?"

"Если Фокин и [руководитель украинской делегации в ТКГ Леонид] Кравчук не будут немедленно отозваны из ТКГ и против них не будут открыты уголовные дела, это будет означать, что они озвучивают согласованные тезисы "зеленой власти". В таком случае подобное потребует адекватного реагирования на эти события миллионов украинцев, готовых защищать свою страну", – заявил Турчинов.

Заява представника президента у Тристоронній контактній групі Вітольда Фокіна про необхідність надання особливого... Опубліковано Олександром Турчиновим Неділя, 30 серпня 2020 р.

Зеленский назначил Фокина первым заместителем Кравчука в делегации Украины на переговорах в Минске 18 августа. Фокин был первым премьер-министром независимой Украины, возглавлял правительство в 1990–1992 годах.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Верховная Рада приняла закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей в сентябре 2014 года (необходимость такого законодательства зафиксирована в Минских соглашениях об урегулировании конфликта на Донбассе). Парламент уже несколько раз продлевал его действие, предыдущий раз – до 31 декабря 2019 года. 18 декабря Зеленский подписал закон о продлении особого статуса до 31 декабря 2020 года.

В ст. 10 этого закона указано, что все его основные положения начнут действовать только после проведения на Донбассе местных выборов по украинскому законодательству с соблюдением международных стандартов. Остальные статьи закона не действуют, в частности: об амнистии и недопущении уголовного преследования участников событий на Донбассе; о праве языкового самоопределения жителей Донбасса и возможности использования русского языка в органах государственной власти и местного самоуправления.

После саммита лидеров "Нормандской четверки" – Украины, России, Франции и Германии – в декабре 2019 года Путин заявил о необходимости внесения изменений в Конституцию Украины, закрепляющих особый статус Донбасса "на постоянной основе". Зеленский сказал, что действующий закон об особом статусе Донбасса нужно продлить на год. Он подчеркнул, что никогда не согласится на федерализацию Украины.