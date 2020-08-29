"Это не традиция". Зеленский встретился с родственниками пропавших без вести граждан и погибших защитников Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что долг власти – сделать все возможное для памяти погибших защитников страны и для их родственников.

29 августа президент Украины Владимир Зеленский встретился с членами семей погибших защитников страны и пропавших без вести граждан. Об этом проинформировал сайт главы государства.

"Это не традиция – наша с вами сегодняшняя встреча. Я считаю, что это – наш долг, обязанность власти. Все, что больше, все, что мы можем сделать или должны сделать, – мы готовы это сделать для вас и для памяти погибших героев – действительно лучших людей, которые отдали самое дорогое, что у них есть. Это – их жизнь", – сказал Зеленский.

В ходе встречи ее участники обсудили социальное и медицинское обеспечение семей погибших, эффективную реабилитацию ветеранов войны. Поднимались вопросы расширения перечня льгот и проблем с соблюдением имеющихся льгот для семей погибших, необходимость установления памятных знаков павшим воинам, ремонта жилья, а также "вопросы справедливости в подходе к выплате компенсаций".

Встречи Зеленского с родственниками погибших и пропавших без вести на Донбассе проходят постоянно. Так, 26 августа в Кривом Роге глава государства встречался с ветеранами войны на Донбассе и матерями погибших.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным ООН, за время войны на Донбассе с апреля 2014 года до конца 2018 года погибли от 12,8 до 13 тыс. человек.