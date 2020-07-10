Зеленский встретился с министром национальной обороны Турции

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар подтвердил готовность его страны к реализации договоренностей о строительстве в Украине 500 квартир для переселенцев из оккупированного Россией Крыма, об этом сообщил Офис президента Украины.

Зеленский и Хулуси Акар также обсудили реализацию дорожной карты украинско-турецкого сотрудничества на 2020 год Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с министром национальной обороны Турции Хулуси Акар, об этом сообщила пресс-служба Офиса президента Украины 10 июля.

Зеленский поблагодарил министра за поддержку Турцией суверенитета и территориальной целостности Украины и за внимание, которое турецкая сторона уделяет защите прав и интересов крымских татар.

"Представитель правительства Турции подтвердил готовность страны к реализации договоренностей о строительстве 500 квартир для крымских татар, которые были вынуждены переехать из оккупированного Крыма", – отмечено в сообщении.

Зеленский и Хулуси Акар также обсудили реализацию украинско-турецкого сотрудничества на 2020 год. Стороны согласились проработать возможность заключения межправительственного соглашения о сотрудничестве в сфере обороны. Во время разговора также был обсужден ряд практических вопросов сотрудничества в оборонно-промышленной отрасли.

В конце февраля Зеленский заявил, что договорился с президентом Турции Реджепом Эрдоганом о строительстве в Украине 500 квартир для крымских татар, об этом сообщил "Укринформ" 27 февраля.

Россия аннексировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.