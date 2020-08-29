На Донбассе сегодня дважды нарушались договоренности о перемирии – штаб ООС

По данным штаба операции Объединенных сил, 29 августа боевики на Донбассе провокационно стреляли из стрелкового оружия в районе Зайцево Донецкой области.

29 августа боевики на Донбассе дважды нарушали договоренности о перемирии. Об этом в сводке по состоянию на 17.00 проинформировал в Facebook пресс-центр штаба операции Объединенных сил (ООС).

"С начала текущих суток в районе проведения операции Объединенных сил зафиксированы два нарушения договоренностей, достигнутых 22 июля в рамках трехсторонней контактной группы. Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет", – говорится в сообщении.

В штабе ООС отметили, что стрельба была зафиксирована в Донецкой области.

"На большинстве участков ответственности украинских подразделений обстрелы не зафиксированы. В то же время вблизи Зайцево задокументирована вражеская огневая провокация из стрелкового оружия. Выстрелы были неприцельными, поэтому наши воины огонь в ответ не открывали", – рассказали в пресс-центре.

Также было замечено инженерное оборудование позиций боевиков от временно оккупированной Ужовки в сторону подразделений Вооруженных сил Украины недалеко от населенного пункта Водяное.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы на Донбассе будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.

По словам начальника Генштаба – главнокомандующего Вооруженными силами Украины Руслана Хомчака, режим прекращения огня выполняется с обеих сторон, единичные случаи его нарушения не носят системного характера.