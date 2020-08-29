Вторые сутки на Донбассе – полная тишина – штаб ООС

По данным штаба ООС, в течение 28-го и 29 августа никто из украинских военных, участвующих в операции Объединенных сил на Донбассе, не пострадал.

В течение 28 августа и с начала суток 29 августа в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе не было зафиксировано ни одного нарушения режима прекращения огня. Об этом говорится в сообщении штаба ООС в Facebook.

"Ситуация остается полностью контролируемой украинскими военными. 28 августа на всех участках ответственности украинских подразделений обстрелов со стороны противника не зафиксировано. С начала текущих суток на всех участках фронта наблюдалась тишина, нарушений полного и всеобъемлющего режима прекращения огня не зафиксировано", – заявили в штабе.

Никто из украинских военных за 28–29 августа не пострадал.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы на Донбассе будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.

По словам начальника Генштаба – главнокомандующего Вооруженными силами Украины Руслана Хомчака, режим прекращения огня выполняется с обеих сторон, единичные случаи его нарушения не носят системного характера.

26 августа в штабе ООС сообщили, что за первый месяц режима полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе в рядах украинских военных нет боевых потерь и ранений.