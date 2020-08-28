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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Боевики совершили провокационный обстрел вблизи Авдеевки – штаб ООС

27 августа представители незаконных вооруженных формирований открывали огонь из гранатометов в районе Авдеевки в Донецкой области, нарушив таким образом установленное перемирие. Об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил.

Боевики совершили провокационный обстрел вблизи Авдеевки – штаб ООС / ГОРДОН

Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

В прошедшие сутки боевики на Донбассе один раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил на своей странице в Facebook.

"Вблизи Авдеевки [Донецкой области] враг произвел несколько выстрелов из подствольного и ручного противотанкового гранатометов. Эта огневая провокация противника не несла угрозы нашим защитникам, поэтому украинские подразделения оружие в ответ не применяли", – говорится в сообщении.

С начала новых суток  на всех участках фронта наблюдается тишина, нарушений полного и всеобъемлющего режима прекращения огня не зафиксировано.

В штабе подчеркнули, что ситуация в районе проведения ООС остается полностью контролируемой украинским военными.

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В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы на Донбассе будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.

По словам начальника Генштаба – главнокомандующего Вооруженными силами Украины Руслана Хомчака, режим прекращения огня выполняется с обеих сторон, единичные случаи его нарушения не носят системного характера.

26 августа в штабе ООС сообщили, что за первый месяц режима полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе в рядах украинских военных нет боевых потерь и ранений.

Теги: Донбасс, военные, провокации, боевики, перемирие, Авдеевка, обстрелы, война на Донбассе, операция Объединенных сил, ООС
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