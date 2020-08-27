Нардеп Палица: Вопрос Донбасса должны решать украинцы на референдуме

Лидер партии "За майбутнє", народный депутат Игорь Палица заявил, что его политическая сила будет требовать прекратить "кулуарное общение" в Минске по Донбассу.

Пути выхода из кризиса в связи с военными действиями на Донбассе должен нарабатывать парламент совместно с экспертами, а все переговоры на международном уровне необходимо вести открыто и только в интересах Украины, заявил на всеукраинском съезде политической партии "За майбутнє" ее лидер, народный депутат Игорь Палица, сообщает пресс-служба политсилы.

"Мы будем требовать прекращения кулуарного общения в Минске, мы будем требовать прекращения базирования нашей внешней политики на минских сделках, будем требовать переноса этого вопроса в парламент, где будет наработано четыре-пять вариантов выхода из кризиса и только на общеукраинском референдуме граждане будут решать, что делать с Донбассом. Наша внешняя политика должна отстаивать только интересы Украины", – подчеркнул Палица.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы в Минске (Украина – ОБСЕ – Россия) и "Нормандской четверки" (Украина – Германия – Франция – Россия).