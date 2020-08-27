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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Боевики совершили одну провокацию на Донбассе – штаб ООС

26 августа представители незаконных вооруженных формирований в нарушение перемирия совершили несколько выстрелов из стрелкового оружия в районе Марьинки Донецкой области, сообщили в штабе операции Объединенных сил.

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С полуночи на Донбассе сохраняется режим тишины
С полуночи на Донбассе сохраняется режим тишины
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

26 августа боевики на Донбассе один раз нарушили режим прекращения огня в районе Марьинки Донецкой области. Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"Несколько выстрелов из стрелкового оружия прозвучало у Марьинки. Вражеские провокации не несли угрозы нашим воинам, поэтому украинские защитники ответный огонь не открывали", – говорится в сообщении.

С начала новых суток в полосах ответственности украинских боевых бригад обстрелов со стороны российско-оккупационных войск не фиксировалось, на всех участках фронта наблюдалась тишина, отметили в штабе.

"Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается полностью контролируемой украинским воинами", – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/posts/932847097207907

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы на Донбассе будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.

По словам начальника Генштаба – главнокомандующего Вооруженными силами Украины Руслана Хомчака, режим прекращения огня выполняется с обеих сторон, единичные случаи его нарушения не носят системного характера.

26 августа в штабе ООС сообщили, что за первый месяц режима полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе в рядах украинских военных нет боевых потерь и ранений.

Теги: Донбасс, военные, провокации, боевики, Марьинка, перемирие, обстрелы, война на Донбассе, операция Объединенных сил, ООС
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