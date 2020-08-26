СБУ заблокировала деятельность сети сепаратистских агитаторов, которую курировали боевики "ДНР"

Пропагандисты оправдывали российскую агрессию против Украины, а также популяризировали террористические организации "ЛНР" и "ДНР", сообщает пресс-служба СБУ.

Служба безопасности Украины заблокировала деятельность сети сепаратистских интернет-агитаторов, которую курировали боевики "ДНР". Об этом 26 августа сообщает пресс-служба СБУ.

По оперативной информации, в группу агитаторов входили пять жителей Мариуполя, координируемые так называемым "министерством информации ДНР".

По указаниям кураторов они систематически размещали деструктивные материалы на страницах в российских соцсетях, а также публиковали призывы к нарушению территориальной целостности и конституционного порядка в Украине. В частности, пропагандисты оправдывали российскую агрессию, популяризировали террористические организации "ЛНР" и "ДНР", а также призывали к отделению юго-восточных областей от Украины.

Сейчас правоохранители проводят мероприятия по установлению и задержанию сообщников агитаторов.