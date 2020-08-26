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Зеленский обсудил с Помпео ситуацию на Донбассе и в Беларуси

Соблюдение режима тишины на Донбассе стало возможным благодаря поддержке Европы и США, отметил президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре с американским госсекретарем Майком Помпео.

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Зеленский пообщался с Помпео
Зеленский пообщался с Помпео
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский и государственный секретарь США Майк Помпео 26 августа обсудили в телефонном разговоре актуальные вопросы двухстороннего сотрудничества, процесс мирного урегулирования на Донбассе, а также обменялись мнениями о ситуации в Беларуси. Об этом сообщила пресс-служба главы Украинского государства.

Президент проинформировал госсекретаря об усилиях украинской стороны для достижения прогресса в мирном урегулировании на востоке страны и поблагодарил за неизменную поддержку Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины.

"31 день продолжается режим тишины на Донбассе. К счастью, боевые потери среди наших военных отсутствуют. Это стало возможным и благодаря нашей работе, и благодаря поддержке – Европы и вашей", – отметил Зеленский.

Помпео подчеркнул, что Украина имеет двухпартийную поддержку США.

Говоря о положении в Беларуси, Зеленский выразил надежду, что ситуация будет урегулирована мирно и свобода белорусского народа будет реализована в ближайшее время, информирует пресс-служба.

Украинский президент уверен, что не допустит никакого вмешательства в американский избирательный процесс, а "любые попытки отдельных политиков сделать определенные заявления имеют четко выраженный провокационный след общих противников Украины и США".

По словам Зеленского, более подробно некоторые вопросы двухсторонних отношений он обсудит с прибывшим в Украину заместителем государственного секретаря США Стивеном Биганом во время встречи в Кривом Роге Днепропетровской области.

9 августа в Беларуси начались протесты, которые длятся по сегодняшний день. К акциям присоединились трудовые коллективы крупнейших белорусских предприятий. Митингующие обвиняют власти в фальсификациях и требуют проведения новых выборов президента. Для разгона протестующих силовики применяли спецсредства, в частности в Минске использовали светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы.

Во время протестов задержали около 7 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

ЕС не признал результаты выборов в Беларуси и решил ввести санкции против причастных к насилию и фальсификациям. Помпео заявлял, что белорусские выборы не были свободными.

22 июля трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего режима прекращения огня на Донбассе. Зеленский отмечал, что Объединенные силы на Донбассе будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу. 

По словам начальника Генштаба – главнокомандующего Вооруженными силами Украины Руслана Хомчака, режим прекращения огня выполняется с обеих сторон, единичные случаи его нарушения не носят системного характера.

Теги: США, Украина, Беларусь, Владимир Зеленский, война на Донбассе, Майк Помпео, режим тишины
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