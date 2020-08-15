США внимательно наблюдают за ситуацией в Беларуси – Помпео

США ведут диалог по Беларуси с европейскими партнерами и внимательно следят за развитием ситуации в стране после президентских выборов, заявил госсекретарь США Майк Помпео во время визита в Варшаву.

Майк Помпео сказал, что США и ЕС ведут диалог по ситуации в Беларуси Фото: EPA

Соединенные Штаты внимательно отслеживают ситуацию в Беларуси после результатов выборов и разгона протестующих. Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео 15 августа во время визита в Варшаву, сообщает польское издание Niezalezna.

Помпео добавил, что приветствует освобождение некоторых протестующих в Беларуси. Но, по его словам, этого недостаточно.

Госсекретарь указал, что демонстранты в Беларуси преследуют несколько целей. Они хотят самоопределиться, выбрать свою власть и действительно развить гражданское общество.

Помпео подчеркнул, что выборы в Беларуси не были свободными.

Госсекретарь сказал, что США ведут диалог по ситуации в Беларуси с европейскими партнерами, стараясь "максимально помочь белорусам получить суверенитет и свободу".