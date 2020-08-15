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Лукашенко объявили победителем выборов, Беларусь выдала вагнеровцев России, Украина оказалась на грани второй волны коронавируса. Главное за день

"ГОРДОН" представляет обзор главных событий пятницы, 14 августа.

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ЦИК Беларуси объявил Лукашенко победителем выборов
ЦИК Беларуси объявил Лукашенко победителем выборов
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Выборы и протесты в Беларуси

ЦИК Беларуси огласил окончательные итоги выборов президентаПобедителем стал действующий глава государства Александр Лукашенко – за него проголосовали 80,1% избирателей (4 661 075 человек).

В стране продолжились акции протеста. В Гродно на митинг против насилия властей вышло почти 30 тыс. человек, по улицам города пронесли большой национальный флаг Беларуси (бело-красно-белый). 

В Минске военнослужащие, охранявшие Дом правительства, опустили щиты в знак солидарности с участниками акций протеста в защиту честных выборов и против насилия.

Задержанных в Минске украинцев отпустили

В Беларуси освободили пятерых граждан Украины, которых задержали во время массовых акций протеста. Заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин сообщил, что все они находятся в безопасности.

Вагнеровцев отправили в Россию

Беларусь выдала задержанных в конце июля бойцов российской частной военной компании "Вагнер" России. В Генпрокуратуре РФ заявили, что 32 наемника были выданы на основании ходатайства генпрокурора от 5 августа. Еще один задержанный остался в Беларуси, так как у него есть белорусское гражданство.

Вторая волна коронавируса

В Украине за минувшие сутки зафиксировали 1732 новых случая COVID-19. Это новый антирекорд за весь период эпидемии в стране. Президент Украины Владимир Зеленский считает, что страна находится на грани второй волны коронавируса.

"Необходимо донести населению важность соблюдения мер личной защиты, правил карантина: минимизации посещений мест скопления людей, посещения массовых мероприятий", – сказал он.

Свободная торговля с Израилем

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что его правительство в ближайшее время должно завершить ратификацию соглашения о свободной торговле между Израилем и Украиной.

Теги: Россия, Украина, Израиль, Александр Лукашенко, МИД Украины, Минск, Биньямин Нетаньяху, Владимир Зеленский, Вагнер, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, протесты в Беларуси
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