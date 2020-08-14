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На митинге в Гродно вышли почти 30 тыс. человек

На гродненской площади Ленина более 10 тыс. жителей города пришли к зданию горисполкома требовать признать результаты выборов недействительными и остановить насилие в стране. Мэр города Мечислав Гой в разговоре с протестующими назвал белорусских силовиков "зверьем".

Митингующие требовали у властей Гродно признать результаты выборов недействительными
Митингующие требовали у властей Гродно признать результаты выборов недействительными
Фото: ЕРА

В белорусском городе Гродно 14 августа на митинг против насилия властей вышло почти 30 тыс. человек, по улицам города пронесли большой флаг Беларуси. Об этом сообщила газета "Наша Ніва" в Telegram.

На гродненской площади Ленина более 10 тыс. жителей города пришли к зданию горисполкома, чтобы потребовать у власти Гродно признать результаты выборов недействительными и остановить насилие в стране.

По информации издания "БЛОГ ГРОДНО S13.RU", участники митинга эмоционально высказывались, выкрикивали лозунги, требовали у власти немедленного освобождения всех политзаключенных и признать результаты выборов недействительными.

К жителям Гродно на площадь Ленина вышли мэр города Мечислав Гой, а также начальник гродненского УВД Вадим Синявский.

Городской сайт "Гроднo 015.BY" пишет, что люди спрашивали, привлекут ли к ответственности сотрудников милиции, которые применяли силу. Синявский объяснял, что сейчас проводится разбирательство и уже возбуждено уголовное дело по поводу массовых беспорядков.

Протестующие попросили мэра города пересчитать голоса. Одна из женщин в толпе спросила, где был Гой во время ночного избиения жителей его города.

Люди начали в ответ скандировать: "Где ты был? Где ты был?"

Гой на некоторое время ушел с импровизированной сцены. Когда он вернулся, женщины спросили его, почему "такие звери били людей" [сотрудники ОМОН]. Мэр сказал в ответ: "Да, зверье, зверье! Но я не могу выйти на баррикады".

Начальник милиции пообещал гродненцам, что ОМОНа в городе больше не будет, а также уменьшится количество нарядов милиции, которые патрулируют улицы.

К протестующим пришла колонна сотрудников предприятия "Гродно Азот", которые скандировали: "Новый мэр!"

По информации портала NewGrodno.by, на акции протеста в Гродно вышли работники более 20 предприятий.

Днем 13 августа несколько сотен сотрудников Белорусского автомобильного завода (БелАЗ) в городе Жодино приостановили работу и прошли маршем по территории предприятия. В этот же день акцию протеста устроили сотрудники Минского автомобильного завода (МАЗ), которые вышли к заводоуправлению. На протест также вышли сотрудники белорусского предприятия по производству строительных материалов "Керамин".

Протестовать начали сотрудники компаний "Белмедпрепараты""Белкард""Минского тракторного завода"Белорусской государственной филармонииНационального художественного музея Беларуси

С 4-го по 8 августа в Беларуси проходило досрочное голосование на выборах президента, а 9 августа состоялось основное. На пост президента баллотировалось пять кандидатов. Центризбирком страны 14 августа объявил окончательные результаты выборов. Победил Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов избирателей (4 661 075 человек). Остальные кандидаты в президенты получили в разы меньше голосов: оппозиционер Светлана Тихановская – 10,1% (588 622 человека), сопредседатель объединения "Говори правду" Андрей Дмитриев – 1,2% (70 671), экс-депутат Палаты представителей Анна Канопацкая – 1,67% (97 489), лидер партии "Белорусская социал-демократическая Грамада" Сергей Черечень – 1,14% (66 613).

Выборы в Беларуси проходили без независимых международных наблюдателей. После закрытия избирательных участков 9 августа в нескольких городах начались протесты, которые длятся по сегодняшний день. Митингующие обвиняют власти в фальсификации выборов. Они собираются вечером на митинги, а ночью расходятся. Для разгона протестующих силовики применяют спецсредства, в частности в Минске они использовали светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы.

Акции сопровождаются столкновениями протестующих и милиции. На данный момент известно о задержании около 7 тыс. демонстрантов. Им вменяют массовые беспорядки, хулиганство и сопротивление сотрудникам милиции.

В ходе протестов 10 августа погиб 34-летний Александр Тарайковский. Позже сообщалось о гибели 25-летнего Александра Вихора, которого 9 августа задержали в Гомеле. По данным родных, ему стало плохо в закрытом автозаке, который направлялся в СИЗО.

Иностранные государства и международные организации призвали власти Беларуси воздержаться от насилия. С такими заявлениями, в частности, выступили СШАЕСУкраина, Польша, Литва и другие. Страны Евросоюза 14 августа согласились подготовить санкции из-за событий в Беларуси.

Теги: Беларусь, Гродно, митинг, Минск, Азот, насилие, протесты в Беларуси
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