Главред белорусского Telegram-канала NEXTA Протасевич: Если протесты подавят, белорусы выйдут на тихую партизанскую войну

Главный редактор Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич в интервью с основателем издания "ГОРДОН" Дмитрием Гордоном заявил, что белорусы сами вышли не протесты, без внешней организации и не за кого-то из кандидатов в президенты.

"Если как-то этот протест подавится каким-то образом на корню, то, думаю, дальше белорусы начнут тихую партизанскую войну, от которой властям будет ой как несладко", – сказал Протасевич.

Он подчеркнул, что вышедшие на улицы белорусы делают все, чтобы в Беларуси были сменяемость власти, свобода слова и чтобы соблюдались права человека.

Главред белорусского Telegram-канала NEXTA Протасевич: Остается большая надежда вернуться в Минск, перевезти туда редакцию и работать в свободной стране. Читайте полную версию интервью

В Беларуси 9 августа прошел основной день голосования на президентских выборах. Согласно предварительным результатам Центризбиркома страны, за Лукашенко проголосовали 80,2% избирателей, за оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую – 9,9%. Канопацкую поддержало 1,68%, Дмитриева – 1,21%. ЦИК Беларуси планирует объявить окончательные результаты выборов 14 августа.

После закрытия избирательных участков в нескольких городах Беларуси начались протесты, самые массовые – в Минске. Для разгона протестующих в центре столицы силовики применяли светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы.

Точное количество пострадавших не называлось; по данным правозащитников, их десятки. 10 августа в Минске погиб один из активистов. "Радыё Свабода" 12 августа сообщила о смерти 25-летнего Александра Вихора в больнице Гомеля, куда его привезли в автозаке. Мама Александра сказала, что его задержали в центре города и он не участвовал в протестах.

В МВД Беларуси рассказали, что во время протестов 9 августа были задержаны 3 тыс. человек, 10 августа – еще 2 тыс., 11 августа число задержанных превысило 1 тыс. Им вменяют массовые беспорядки, хулиганство и сопротивление сотрудникам милиции.

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Видео: Дмитрий Гордон / YouTube



