ГОРДОН
 
 
МИР

Гордон: Если Лукашенко падет вследствие протестов, для Путина это будет ужасным примером

Основатель интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрий Гордон убежден, что президент РФ Владимир Путин очень не хочет, чтобы президент Беларуси Александр Лукашенко лишился власти из-за протестов в стране, поскольку эта ситуация может стать примером для россиян.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Гордон: Ненависть Путина к Лукашенко огромна. По вине Лукашенко Путину пришлось идти на обнуление сроков, на этот цирк
Гордон: Ненависть Путина к Лукашенко огромна. По вине Лукашенко Путину пришлось идти на обнуление сроков, на этот цирк
Фото: Gordonua.com

Основатель интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрий Гордон считает, что у президента РФ Владимира Путина большая ненависть к президенту Беларуси Александру Лукашенко, поэтому РФ заинтересована либо в ослаблении Лукашенко, либо в приходе к власти в Беларуси пророссийского президента. Такое мнение он высказал вечером 11 августа в эфире телеканала "Украина 24"

Путин мечтал о создании объединенного государства в составе России и Беларуси, чтобы возглавить его, но Лукашенко не принял этот план, отметил журналист. 

"Ненависть Путина к Лукашенко огромна. По вине Лукашенко Путину надо идти на президентство опять, конституция РФ этого не позволяла. И самый простой путь, который у него был, чтобы Лукашенко отдал Беларусь в Союзное государство, и Путин легально стал бы его президентом. Лукашенко отказался (и правильно сделал), Путину пришлось идти на обнуление сроков, на этот цирк... Конечно, это усилило ненависть Путина к Лукашенко", – убежден Гордон. 

При этом, по его мнению, свержение Лукашенко вследствие протестов – проигрышный вариант для Путина. 

"Поставим себя на место Путина. Если Лукашенко падет, то граждане России увидят, что если граждане Беларуси  соседки  недовольны режимом, они валят этот режим, свергают президента и устанавливают другую власть. Для Путина это ужасный пример. Украина стала занозой в его сердце, два украинских Майдана – это его личная трагедия. Если в Беларуси такое произойдет, то происходящее в Хабаровске, Владивостоке и ряде других [российских] городов получит распространение, потому что будет пример Беларуси (в Хабаровске месяц продолжаются массовые акции в поддержку бывшего губернатора Сергея Фургала, в соседних регионах состоялись митинги в знак солидарности с хабаровчанами"ГОРДОН")", – сказал журналист. 

Путин заинтересован в ослаблении Лукашенко, что сделает его более управляемым, продолжил Гордон.

"Свергают Лукашенко – Путину не с руки. Оставлять Лукашенко Путину тоже нехорошо. У него есть варианты. [Первый] – слабый, управляемый Лукашенко, который, к тому же, к нему придет и скажет: "Помогай, введи войска", и Путин с удовольствием это сделает, оккупирует Беларусь. Второй вариант: надавить на Лукашенко, чтобы он выпустил политзаключенных, взять, например, [банкира Виктора] Бабарико, провести президентом – и Лукашенко уйдет сам. Тогда для граждан РФ будет сказано: "Смотрите, Лукашенко ушел сам, не народ его сверг. Вот новый президент Бабарико или [дипломат Валерий] Цепкало, а это уже будет российский человек", – отметил журналист.

Он высказал мнение, что Бабарико и Цепкало, которые планировали баллотироваться в президенты, но не были зарегистрированы, – "это люди, которые аффилированы с Россией". Бабарико, напомнил Гордон, 20 лет возглавлял "Белгазпромбанк", основными акционерами которого являются российские "Газпром" и "Газпромбанк", а Цепкало после отказа в регистрации уехал в Россию, и этим поступком он выдал свои связи. 

ВИДЕО
Видео: Дмитрий Гордон / YouTube

С 4-го по 8 августа в Беларуси проходило досрочное голосование на выборах президента, а 9 августа состоялось основное. На пост президента баллотировалось пять кандидатов. По предварительным данным Центризбиркома страны, больше всего голосов набрал действующий президент Лукашенко (80,2%), второе место заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская – 9,9%. Остальные кандидаты получили менее 2%. ЦИК Беларуси планирует объявить окончательные результаты выборов 14 августа.

Нескольких соперников Лукашенко к участию в выборах не допустили – дипломата Цепкало не зарегистрировали, и он покинул страну, банкира Бабарико арестовали по подозрению в финансовых преступлениях, а мужа Тихановской, оппозиционного блогера Сергея Тихановского  по подозрению в применении насилия в отношении сотрудников милиции. После этого сама Тихановская стала вести кампанию и была зарегистрирована в качестве кандидата.

Выборы в Беларуси проходили без независимых международных наблюдателей. После закрытия избирательных участков 9 августа в нескольких городах начались протесты. Они продолжились 10-го и 11 августа. Митингующие обвиняют власть в фальсификации выборов. Они собираются вечером на митинги, а ночью расходятся. Для разгона протестующих силовики применяют спецсредства, в частности в Минске они использовали светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы

Акция сопровождаются столкновениями протестующих и милиции. В МВД Беларуси рассказали, что во время протестов 9 августа были задержаны 3 тыс. человек, 10 августа – еще 2 тыс. Задержанным вменяют массовые беспорядки, хулиганство и сопротивление сотрудникам милиции.

По официальным данным, во время столкновений пострадало несколько сотен человек, один погиб. Пресс-секретарь МВД Беларуси Ольга Чемоданова сообщила, что 10 августа в Минске в руке демонстранта взорвалось взрывное устройство. Но очевидцы сообщили телеканалу "Белсат", что мужчина скончался в результате попадания светошумовой гранаты.

11 августа стало известно, что Тихановская покинула Беларусь, она с детьми находится в Литве. В штабе кандидата в президенты заявили, что ее вывезли по указанию властей Беларуси.

Иностранные государства и международные организации призвали власти Беларуси воздержаться от насилия. С такими заявлениями, в частности, выступили СШАЕСУкраина, Польша, Литва и другие. В США и ЕС заявили, что выборы в Беларуси не были свободными и демократическими. По данным СМИ, в конце августа Евросоюз рассмотрит вопрос введения санкций против Беларуси

Теги: Россия, Владимир Путин, Дмитрий Гордон, Беларусь, Александр Лукашенко, протесты, Хабаровск, Союзное государство, Виктор Бабарико, Светлана Тихановская, протесты в Беларуси
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Рановато бедра о бедра растирать". Каминская показала, как репетирует танец с Дикусаром
"Рановато бедра о бедра растирать". Каминская показала, как репетирует танец с Дикусаром
"Если я сижу в парке – это личное время". Джамала рассказала, когда лучше всего просить у нее автограф
"Если я сижу в парке – это личное время". Джамала рассказала, когда лучше всего просить у нее автограф
Onuka о Беларуси: Когда я наблюдаю за тем, что сейчас происходит в этой чудесной стране, мне становится очень больно
Onuka о Беларуси: Когда я наблюдаю за тем, что сейчас происходит в этой чудесной стране, мне становится очень больно
  Smile. Посмертно вышел анимационный клип Juice Wrld на дуэтный трек с The Weeknd. Видео
  Smile. Посмертно вышел анимационный клип Juice Wrld на дуэтный трек с The Weeknd. Видео
"Никто не спрашивал, хочу я этого или не хочу". Сын Ефремова рассказал о сексуальных домогательствах, которым подвергся в детстве
"Никто не спрашивал, хочу я этого или не хочу". Сын Ефремова рассказал о сексуальных домогательствах, которым подвергся в детстве
"Династия продолжается". Внучка Пугачевой презентовала трек на испанском. Аудио
"Династия продолжается". Внучка Пугачевой презентовала трек на испанском. Аудио
Жена Павлика: Последние несколько лет отдыхаю в шикарной Турции, от €2000
Жена Павлика: Последние несколько лет отдыхаю в шикарной Турции, от €2000
alyona alyona о Беларуси: У них есть силы свергнуть власть, которая просто не дает дышать свободно!
alyona alyona о Беларуси: У них есть силы свергнуть власть, которая просто не дает дышать свободно!
24 бутылки вина и сценарий с автографом в подарок. Коппола организовал акцию в своем винном магазине
24 бутылки вина и сценарий с автографом в подарок. Коппола организовал акцию в своем винном магазине
Зять Шварценеггера опубликовал первое фото новорожденной дочери
Зять Шварценеггера опубликовал первое фото новорожденной дочери
"Выше облаков". Осадчая с сыном покорила вершину в Турции
"Выше облаков". Осадчая с сыном покорила вершину в Турции
Названо имя лучшего исполнителя роли Джеймса Бонда
Названо имя лучшего исполнителя роли Джеймса Бонда
Лорак в декольтированном сарафане рассказала о терпимости
Лорак в декольтированном сарафане рассказала о терпимости
Беременная Tarabarova узнала пол второго ребенка
Беременная Tarabarova узнала пол второго ребенка
"Своя специфика". Волочкова показала круговые движения в растяжке. Видео
"Своя специфика". Волочкова показала круговые движения в растяжке. Видео
Экс-супруги Беллуччи и Кассель встретились на съемках у старшей дочери. Фото
Экс-супруги Беллуччи и Кассель встретились на съемках у старшей дочери. Фото
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Я люблю, имея зубы, и люблю, не имея зубов". Дочь Успенской показала снимок из больничной палаты
"Я люблю, имея зубы, и люблю, не имея зубов". Дочь Успенской показала снимок из больничной палаты
"Срочно надо к дерматологу!", "Не каждый такое выставит". У Собчак заподозрили болезнь кожи
"Срочно надо к дерматологу!", "Не каждый такое выставит". У Собчак заподозрили болезнь кожи
"Чистый секс". Дорофеева оголилась для фото
"Чистый секс". Дорофеева оголилась для фото
"Слезы рекой от этих слов". Павлик показал видео покойного онкобольного сына, обратившегося к нему
"Слезы рекой от этих слов". Павлик показал видео покойного онкобольного сына, обратившегося к нему
"То ли Литвинова, то ли Собчак". Богомолов удивил новым фото с женой
"То ли Литвинова, то ли Собчак". Богомолов удивил новым фото с женой
"Большая баба, а на фоне Яниса мелкая!". Полуголые Седокова и Тимма позировали вместе
"Большая баба, а на фоне Яниса – мелкая!". Полуголые Седокова и Тимма позировали вместе
Хью Грант выразил восхищение белорусами, которые вышли на акции протеста
Хью Грант выразил восхищение белорусами, которые вышли на акции протеста
"Самая горячая королева всех времен". Агилера засветила фигуру в мокром платье
"Самая горячая королева всех времен". Агилера засветила фигуру в мокром платье
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS