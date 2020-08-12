Гордон: Если Лукашенко падет вследствие протестов, для Путина это будет ужасным примером

Основатель интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрий Гордон убежден, что президент РФ Владимир Путин очень не хочет, чтобы президент Беларуси Александр Лукашенко лишился власти из-за протестов в стране, поскольку эта ситуация может стать примером для россиян.

Гордон: Ненависть Путина к Лукашенко огромна. По вине Лукашенко Путину пришлось идти на обнуление сроков, на этот цирк Фото: Gordonua.com

Основатель интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрий Гордон считает, что у президента РФ Владимира Путина большая ненависть к президенту Беларуси Александру Лукашенко, поэтому РФ заинтересована либо в ослаблении Лукашенко, либо в приходе к власти в Беларуси пророссийского президента. Такое мнение он высказал вечером 11 августа в эфире телеканала "Украина 24".

Путин мечтал о создании объединенного государства в составе России и Беларуси, чтобы возглавить его, но Лукашенко не принял этот план, отметил журналист.

"Ненависть Путина к Лукашенко огромна. По вине Лукашенко Путину надо идти на президентство опять, конституция РФ этого не позволяла. И самый простой путь, который у него был, чтобы Лукашенко отдал Беларусь в Союзное государство, и Путин легально стал бы его президентом. Лукашенко отказался (и правильно сделал), Путину пришлось идти на обнуление сроков, на этот цирк... Конечно, это усилило ненависть Путина к Лукашенко", – убежден Гордон.

При этом, по его мнению, свержение Лукашенко вследствие протестов – проигрышный вариант для Путина.

"Поставим себя на место Путина. Если Лукашенко падет, то граждане России увидят, что если граждане Беларуси – соседки – недовольны режимом, они валят этот режим, свергают президента и устанавливают другую власть. Для Путина это ужасный пример. Украина стала занозой в его сердце, два украинских Майдана – это его личная трагедия. Если в Беларуси такое произойдет, то происходящее в Хабаровске, Владивостоке и ряде других [российских] городов получит распространение, потому что будет пример Беларуси (в Хабаровске месяц продолжаются массовые акции в поддержку бывшего губернатора Сергея Фургала, в соседних регионах состоялись митинги в знак солидарности с хабаровчанами. – "ГОРДОН")", – сказал журналист.

Путин заинтересован в ослаблении Лукашенко, что сделает его более управляемым, продолжил Гордон.

"Свергают Лукашенко – Путину не с руки. Оставлять Лукашенко Путину тоже нехорошо. У него есть варианты. [Первый] – слабый, управляемый Лукашенко, который, к тому же, к нему придет и скажет: "Помогай, введи войска", и Путин с удовольствием это сделает, оккупирует Беларусь. Второй вариант: надавить на Лукашенко, чтобы он выпустил политзаключенных, взять, например, [банкира Виктора] Бабарико, провести президентом – и Лукашенко уйдет сам. Тогда для граждан РФ будет сказано: "Смотрите, Лукашенко ушел сам, не народ его сверг. Вот новый президент Бабарико или [дипломат Валерий] Цепкало, а это уже будет российский человек", – отметил журналист.

Он высказал мнение, что Бабарико и Цепкало, которые планировали баллотироваться в президенты, но не были зарегистрированы, – "это люди, которые аффилированы с Россией". Бабарико, напомнил Гордон, 20 лет возглавлял "Белгазпромбанк", основными акционерами которого являются российские "Газпром" и "Газпромбанк", а Цепкало после отказа в регистрации уехал в Россию, и этим поступком он выдал свои связи.

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Видео: Дмитрий Гордон / YouTube

С 4-го по 8 августа в Беларуси проходило досрочное голосование на выборах президента, а 9 августа состоялось основное. На пост президента баллотировалось пять кандидатов. По предварительным данным Центризбиркома страны, больше всего голосов набрал действующий президент Лукашенко (80,2%), второе место заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская – 9,9%. Остальные кандидаты получили менее 2%. ЦИК Беларуси планирует объявить окончательные результаты выборов 14 августа.

Нескольких соперников Лукашенко к участию в выборах не допустили – дипломата Цепкало не зарегистрировали, и он покинул страну, банкира Бабарико арестовали по подозрению в финансовых преступлениях, а мужа Тихановской, оппозиционного блогера Сергея Тихановского – по подозрению в применении насилия в отношении сотрудников милиции. После этого сама Тихановская стала вести кампанию и была зарегистрирована в качестве кандидата.

Выборы в Беларуси проходили без независимых международных наблюдателей. После закрытия избирательных участков 9 августа в нескольких городах начались протесты. Они продолжились 10-го и 11 августа. Митингующие обвиняют власть в фальсификации выборов. Они собираются вечером на митинги, а ночью расходятся. Для разгона протестующих силовики применяют спецсредства, в частности в Минске они использовали светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы.

Акция сопровождаются столкновениями протестующих и милиции. В МВД Беларуси рассказали, что во время протестов 9 августа были задержаны 3 тыс. человек, 10 августа – еще 2 тыс. Задержанным вменяют массовые беспорядки, хулиганство и сопротивление сотрудникам милиции.

По официальным данным, во время столкновений пострадало несколько сотен человек, один погиб. Пресс-секретарь МВД Беларуси Ольга Чемоданова сообщила, что 10 августа в Минске в руке демонстранта взорвалось взрывное устройство. Но очевидцы сообщили телеканалу "Белсат", что мужчина скончался в результате попадания светошумовой гранаты.

11 августа стало известно, что Тихановская покинула Беларусь, она с детьми находится в Литве. В штабе кандидата в президенты заявили, что ее вывезли по указанию властей Беларуси.

Иностранные государства и международные организации призвали власти Беларуси воздержаться от насилия. С такими заявлениями, в частности, выступили США, ЕС, Украина, Польша, Литва и другие. В США и ЕС заявили, что выборы в Беларуси не были свободными и демократическими. По данным СМИ, в конце августа Евросоюз рассмотрит вопрос введения санкций против Беларуси.