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ВОЙНА В УКРАИНЕ

У посольства РФ в Киеве прошла акция памяти погибших под Иловайском и Дебальцево

Матери, жены и дети украинских военных, погибших в Иловайском и Дебальцевском котлах, провели сегодня митинг под посольством России в Киеве, после чего отправились к Офису президента Украины.

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Под Иловайском и Дебальцево погибло более 470 украинских военных
Под Иловайском и Дебальцево погибло более 470 украинских военных
Фото: depositphotos.com

Сегодня к посольству Российской Федерации в Киеве пришли около сотни членов семей украинских военных, погибших под Иловайском и Дебальцево в результате российской агрессии. Среди них были матери, жены и дети, сообщает агентство "Укринформ".

Женщины и дети держали в руках портреты погибших и плакаты с надписями "Путинцы, опомнитесь! Прекратите делать зло!". К воротам посольства прикрепили старые кроссовки со следами "крови", а также подсолнухи, которые должны стать напоминанием о преступлениях РФ на Донбассе.

Журналистам участники акции рассказали, что через шесть лет после Иловайского котла до сих пор не дана надлежащая оценка действиям военного руководства РФ, а российские генералы, которые отдавали приказы на расстрел колонны украинских военных, до сих пор не осуждены и не объявлены в международных розыск.

Организаторы акции добиваются, чтобы парламентская фракция "Слуга народа" направила своих представителей во временную следственную комиссию в Верховной Раде и активизировала расследование событий 2014–2015 годов.

После завершения акции под посольством РФ активисты направились к зданию Офиса президента, где требовали наказания виновных в гибели украинских военных и добровольцев, пишет агентство.

В середине августа 2014 года украинские военные и добровольцы сумели взять под контроль большую часть Иловайска Донецкой области, но после того, как 23–24 августа в район боевых действий вошли российские войска, украинские бойцы оказались в окружении. Затем боевики и российские военные заявили, что готовы выпустить украинцев, 30 августа был создан коридор, но российская сторона нарушила договоренности: когда украинские военные организованными колоннами начали движение из города, их обстреляли. 366 украинских воинов погибли, 429 – получили ранения различной степени тяжести, 300 – попали в плен.

В шестую годовщину Иловайской трагедии, 21 августа, Офис генерального прокурора Украины передал прокурору Международного уголовного суда в Гааге собранные доказательства военных преступлений и убийств украинских военных в районе Иловайска. Согласно выводам экспертов, единственным фактором, который привел к трагическим событиям под Иловайском, является военная агрессия России.

В феврале 2015 года пророссийские террористы предприняли масштабное наступление на Дебальцево, несмотря на достигнутую несколькими днями ранее в Минске договоренность о перемирии. Утром 18 февраля украинские военные начали отход из Дебальцево, который закончился на следующий день вечером. По данным Министерства обороны Украины, во время боевых действий в районе Дебальцево в период с 15 января по 18 февраля 2015 года 110 военнослужащих погибли, 270 были ранены, семерых захватили боевики, а 18 пропали без вести.

Теги: Россия, посольство, Донбасс, Дебальцево, Иловайск, военнослужащий, война на Донбассе, акция, погибшие
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