В ВСУ служил бывший боевик "ДНР"

Сотрудник Вооруженных сил Украины с июля по октябрь 2014 года охранял захваченные объекты и местность в составе так называемых спецназа "ДНР" и "Оплота", сообщили в Службе безопасности Украины.

Сотруднику ВСУ сообщили о подозрении в участии в деятельности террористической организации Фото: Служба безпеки України / Facebook

В Харьковской области контрразведчики разоблачили бывшего боевика террористической организации "ДНР", который служил в Вооруженных силах Украины. Об этом 28 августа сообщил пресс-центр Службы безопасности Украины.

По данным следствия, житель Харьковской области в июле 2014 года присоединился к незаконным вооруженным формированиям "ДНР". В составе так называемых спецназа "ДНР" и "Оплота" боевик охранял захваченные объекты и местность. Ему платили сумму, эквивалентную 5 тыс. грн за месяц.

В октябре 2014 года он решил прекратить сотрудничество с боевиками "ДНР" и вернулся на подконтрольную Украине территорию, после чего вступил в ряды ВСУ.

Бывшему боевику сообщили о подозрении по ст. 258-3 (участие в деятельности террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины.

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Видео: Служба безпеки України / YouTube

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.