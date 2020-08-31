Фокин: Если сторонники войны бесятся – значит, мои слова попали туда, куда надо

Экс-премьер-министр Украины, заместитель главы украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Витольд Фокин отреагировал на критику своих заявлений по поводу предоставления особого статуса всему Донбассу.

Фокин заявил, что доволен реакцией на его предложение предоставить Донбассу особый статус Скриншот: 5.ua

Витольд Фокин, заместитель главы украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе, первый премьер-министра Украины, заявил, что доволен реакцией на его предложение предоставить Донбассу особый статус. Об этом он сказал в интервью "5 каналу".

Экс-премьер считает, что представители власти критикуют его, поскольку имеют связь с "предшественниками", а это означает, что "в провластных структурах есть засланные казачки".

"Если сторонники войны бесятся – значит, мои слова попали туда, куда надо. Нам надо принести в Украину мир, что мы и собираемся делать. Я имею в виду, мы с Леонидом Макаровичем Кравчуком", – заявил Фокин.

В то же время Фокин отметил, что выступает против закрепления в Конституции Украины особого статуса Донбасса, и заявил, что только цитировал положение Минских договоренностей.