Фокин: Если сторонники войны бесятся – значит, мои слова попали туда, куда надо

Витольд Фокин, заместитель главы украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе, первый премьер-министра Украины, заявил, что доволен реакцией на его предложение предоставить Донбассу особый статус. Об этом он сказал в интервью "5 каналу".
Экс-премьер считает, что представители власти критикуют его, поскольку имеют связь с "предшественниками", а это означает, что "в провластных структурах есть засланные казачки".
"Если сторонники войны бесятся – значит, мои слова попали туда, куда надо. Нам надо принести в Украину мир, что мы и собираемся делать. Я имею в виду, мы с Леонидом Макаровичем Кравчуком", – заявил Фокин.
В то же время Фокин отметил, что выступает против закрепления в Конституции Украины особого статуса Донбасса, и заявил, что только цитировал положение Минских договоренностей.
В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.
Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы в Минске (Украина – ОБСЕ – Россия) и "Нормандской четверки" (Украина – Германия – Франция – Россия).
До недавнего времени украинскую делегацию в Минске возглавлял второй президент Украины Леонид Кучма. 28 июля Офис президента Украины сообщил, что Кучма подал в отставку и больше не будет принимать участие в работе ТКГ.
30 июля президент Украины Владимир Зеленский назначил главой делегации первого президента Украины Леонида Кравчука. Он заявлял, что своей основной миссией на этой должности считает завершение войны на Донбассе.
18 августа Зеленский назначил Фокина первым заместителем Кравчука в делегации Украины на переговорах в Минске.
В интервью изданию "Страна", опубликованном 30 августа, Фокин заявил, что выступает за всеобщую амнистию и особый статус для всего Донбасса.