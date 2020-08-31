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Анатолий Гриценко
Анатолий Гриценко

Министр обороны Украины (2005–2007). Народный депутат Украины (2007–2014).


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Фокин передвинул "красную линию", чтобы "особый статус" ввели "всего лишь" для оккупированных территорий. Это мошенничество в чистом виде

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"Ловкость рук и никакого мошенничества"?

Если бы так. На самом деле, мошенничество в чистом виде. В расчете, что все мы с вами глупее Ермака с Фокиным?

Шаг первый. Фокин провокационно заявляет о необходимости предоставления "особого статуса" для всего Донбасса. Чего даже Путин не требует. Прогнозируемо поднимается медийный шум: "Зрада"! Фокин провокатор! Фокина вон из ТКГ!" Верно и справедливо.

Шаг второй. На медийную сцену выходит Ермак. Называет заявление Фокина мнением последнего. И типа успокаивает нас всех: "Зради" не будет! Президент Зеленский не выйдет ни за одну из "красных линий"! Никакого "особого статуса" не будет... для всего Донбасса! Будет "особый статус" для оккупированных территорий "всего лишь"!

Суть мошенничества понятна? "Особый статус" как раз и является одной из "красных линий", заступ за которую предает национальные интересы Украины. Поэтому "мудрый и опытный" Фокин провокационно передвинул эту "красную линию" на несколько тысяч квадратных километров к западу от линии фронта, а затем Ермак типа патриотически успокоил нас всех: мы с Зеленским "красную линию" таки пересечем, но пересечем не так далеко, как хочет Фокин – "всего лишь" так, как хочет Путин. Ура?

Источник: Анатолій Гриценко / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

Теги: Анатолий Гриценко, Донбасс, Витольд Фокин, Андрей Ермак
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