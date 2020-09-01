На сайте президента Украины появилась петиция об увольнении Фокина с должности члена ТКГ

Петиция об увольнении бывшего премьер-министра Украины Витольда Фокина с должности представителя Украины в трехсторонней контактной группе уже набрала более 8,4 тыс. голосов.

На сайте президента Украины 31 августа зарегистрировали петицию об отстранении бывшего премьер-министра страны Витольда Фокина с должности представителя Украины в трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе.

Петиция набрала более 8,4 тыс. голосов из 25 тыс. необходимых для ее рассмотрения.

Ее автор – гражданин Смолий Андрей Валерьевич. На сайте Центральной избирательной комиссии Украины человек с такими инициалами регистрировался 24 июня 2019 года кандидатом в народные депутаты от партии "Европейская солидарность".

"Требуем освободить от должности члена ТКГ по Донбассу Витольда Фокина в связи с откровенными антиукраинскими заявлениями. В своем заявлении Фокин отметил относительно террористических "ДНР" и "ЛНР", что "нужно объявить всеобщую амнистию, провести выборы, решить вопрос особого статуса отдельных районов, а лучше – всего Донбасса", – говорится в тексте петиции.

Автор отметил, что Фокин "повторил все российские нарративы об особом порядке самоуправления, амнистии и об особом статусе для всей территории Донецкой и Луганской областей".

"А это, соответственно, сдача территории нашего государства", – считает автор петиции.

Фокина уже внесли в базу сайта "Миротворец". Политика назвали "провокатором, сознательно участвующим в антиукраинских пропагандистских мероприятиях, направленных на дестабилизацию общественно-политической жизни в Украине".

Президент Украины Владимир Зеленский 18 августа назначил Фокина первым заместителем главы делегации Украины на переговорах в Минске.

В интервью изданию "Страна", опубликованном 30 августа, Фокин заявил, что выступает за всеобщую амнистию и особый статус для всего Донбасса, а не только для ОРДЛО.

"И с той стороны, и с другой стороны было совершено много преступлений, которые в конечном итоге должны быть расследованы, и виновные пусть понесут наказание. Но сегодня, чтобы прекратить войну и уберечь жизнь бойцов и командиров, моя позиция – нужно объявить всеобщую амнистию, провести выборы, решить вопрос особого статуса отдельных районов, а лучше – всего Донбасса", – сказал он.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков назвал заявление Фокина провокационным и не соответствующим национальным интересам. В Офисе президента отметили, что отдельные заявления Фокина не отражают официальной позиции Украины.