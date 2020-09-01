Фокина хотят вызвать в Раду для объяснений по поводу заявлений об "особом статусе всего Донбасса"

По словам нардепа от "Слуги народа" Александра Качуры, на встречу с замглавы делегации Украины в трехсторонней контактной группе Витольдом Фокиным будут приглашены представители парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и обороны и комитета по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий.

Встреча Фокина с депутатами может пройти уже на этой неделе Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

В Верховной Раде хотят вызвать заместителя главы делегации Украины в трехсторонней контактной группе Витольда Фокина для объяснений из-за его заявления по поводу амнистии боевиков и особого статуса Донбасса. Об этом в комментарии "Радіо Свобода" заявил член фракции "Слуга народа" Александр Качура.

"У нас в планах пригласить Фокина на комитет, чтобы он объяснил свою позицию и чтобы он разделил позицию личную (выходца с Донбасса Фокина) и позицию члена ТКГ, какая она есть", – рассказал Качура.

Он добавил, что как заместитель председателя комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства уже подготовил об этом соответствующее депутатское обращение и ожидает, что такая встреча с Фокиным может произойти уже на этой неделе на внеочередном заседании комитета.

При этом, по словам Качуры, на встречу с Фокиным, в частности, будут приглашены представители парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и обороны, а также представители парламентского комитета по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий.

В интервью изданию "Страна", опубликованном 30 августа, Фокин заявил, что выступает за всеобщую амнистию и особый статус для всего Донбасса.

"И с той стороны, и с другой стороны было совершено много преступлений, которые в конечном итоге должны быть расследованы, и виновные пусть понесут наказание. Но сегодня, чтобы прекратить войну и уберечь жизнь бойцов и командиров, моя позиция – нужно объявить всеобщую амнистию, провести выборы, решить вопрос особого статуса отдельных районов, а лучше – всего Донбасса", – сказал он.

Это заявление раскритиковали бывшие и нынешние представители украинской власти. Экс-министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что подобные высказывания не выдерживают критики. "Это логика Кремля, колонизация РФ всего Донбасса и начало федерализации Украины. Следующим шагом будет особый статус для других регионов", – предупредил дипломат. Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов считает, что подобные заявления свидетельствуют о переходе доверенного лица президента на сторону страны-агрессора. Министр внутренних дел Арсен Аваков назвал заявление Фокина провокационным и не соответствующим национальным интересам Украины.

После критики Фокин сказал, что "если сторонники войны бесятся" – значит, его слова "попали туда, куда надо".

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы в Минске (Украина – ОБСЕ – Россия) и "Нормандской четверки" (Украина – Германия – Франция – Россия).