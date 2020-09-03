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Верещук: Метро на Троещину – это дорогая утопия

Метро на Троещину в Киеве можно заменить другими транспортными проектами, например, скоростными трамваями, как это предлагал Всемирный банк, заявила народный депутат от "Слуги народа" Ирина Верещук, которую эта партия поддержала на выборах в мэры Киева.

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Ирина Верещук: Я вообще не верю в гигантоманские инфраструктурные проекты, которые тянутся годами и на которых воруют все, кто может
Ирина Верещук: Я вообще не верю в гигантоманские инфраструктурные проекты, которые тянутся годами и на которых воруют все, кто может
Фото: Ірина Верещук / Facebook

Строительство линии метрополитена на столичный жилой массив Троещина не имеет смысла, заявила народный депутат от "Слуги народа" Ирина Верещук, которая собирается баллотироваться в мэры Киева, в интервью изданию "Хмарочос".

"Людей только продолжают кормить старыми обещаниями вроде троещинской ветки метро, в строительстве которой я не вижу смысла, – заявила политик. – Метро на Троещину – это дорогая утопия, на которой за счет городского бюджета будут наживаться подрядчики. Ее можно заменить другими транспортными проектами, теми же скоростными трамваями, как это предлагал Всемирный банк".

Она добавила, что верит в проекты, на реализацию которых нужно не больше двух лет.

"Я вообще не верю в гигантоманские инфраструктурные проекты, которые тянутся годами и на каких воруют все, кто может. Я верю в проекты, которые можно реализовать максимум за два года. Для людей, которые болеют за свой город, не будет проблемой найти инвесторов, которые смогут гарантировать такой результат. Я знаю много примеров, когда сложные инфраструктурные объекты возводили за несколько месяцев – и это не сказалось на их качестве", – подчеркнула Верещук.

Вместо планов по строительству метро на Троещину она предлагает развивать "зеленый" транспорт: трамваи, троллейбусы, велосипеды, электросамокаты.

"Для последних нужно также упорядочить инфраструктуру и приравнять их пользователей к участникам дорожного движения, ведь сейчас весь перспективный микротранспорт находится вне юридического поля. Впрочем, и велосеть не в лучшем состоянии: сейчас это хаотично разбросанные велодорожки, которые нарисованы на тротуаре и часто упираются в фонарные столбы. Считаю, что нужно перезапустить городскую электричку, задействовать в этом государственную помощь, если понадобится, – в нынешнем ее виде мы никогда не поощрим горожан пользоваться ею", – считает политик.

Верещук убеждена, что необходимо построить вокруг Киева объездную дорогу, чтобы убрать с улиц весь транзитный транспорт, а в самой столице решить вопрос с маршрутками.

В апреле 2017 года СМИ сообщали, что китайская компания China Railway International Group (CRIG) заинтересовалась строительством в Киеве Подольско-Выгуровской линии метрополитена на жилой массив Выгуровщина-Троещина. Предполагалось, что ветка будет почти полностью наземной.

В мае того же года заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник сообщил, что новая ветка метро "Троещина – Вокзальная" в Киеве будет насчитывать 14 станций, три из которых сделают пересадочными.

В октябре 2018 года мэр Киева Виталий Кличко подписал распоряжение, согласно которому с 2018-го по 2020 год нужно разработать для этого проекта документацию, провести ее экспертизу и утвердить. Но через год городской голова отметил, что не может ничего обещать по поводу сроков строительства линии метро на Троещину.

Теги: Киев, Троещина, Ирина Верещук, метрополитен
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