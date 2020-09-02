"Киевский метрополитен" и "Киевпастранс" призвали Киевсовет выделить финансирование для компенсации убытков во время карантина

Для стабильной работы предприятия и своевременной выплаты заработной платы необходимо увеличить финансирование КП "Киевский метрополитен" на сумму не менее 162 млн грн, потери "Киевпастранса" составили 162,2 млн грн.

Представители профсоюзов коммунальных предприятий "Киевский метрополитен" и "Киевпастранс" призвали депутатов Киевского горсовета выделить дополнительное финансирование для выплаты зарплат работникам из-за убытков во время карантина. Об этом 2 августа сообщает официальный портал Киева.

По подсчетам профсоюзов, потеря доходов КП "Киевский метрополитен" с 17 марта по 25 мая 2020 составила около 621 млн грн: в обычных условиях предприятие должно было получать в среднем 277 млн грн доходов в месяц от перевозок, на выплату зарплаты оно тратит до 200 млн грн в месяц. В указанный период метрополитен вообще не получал доходов от перевозки. После запуска метро пассажиропоток по сравнению с периодом до карантина уменьшился с 1,5 до 1 млн пассажиров в день.

"С целью обеспечения стабильной работы предприятия, своевременной выплаты заработной платы необходимо увеличить объемы бюджетных ассигнований для КП "Киевский метрополитен" на сумму не менее 162 млн грн. Вследствие уменьшения доходов в КП "Киевский метрополитен" возникнет дефицит средств и риск невыплаты зарплаты уже в октябре-ноябре 2020 года", – сказано в обращении.

На 31 августа задолженность по выплате заработной платы в КП "Киевпастранс" составила 77,4 млн грн, финансовый результат предприятия за январь – июль был отрицательным и достиг -178,5 млн грн. Потери за время карантина – 162,2 млн грн.

Профсоюзы призвали депутатов Киевсовета выделить дополнительное финансирование на ближайшем заседании 3 сентября.

В июле сотрудники предприятий уже просили столичных депутатов поддержать проект решения об обеспечении компенсации потерь перевозчиков из-за ограничений в работе во время пандемии COVID-19.

Карантин в Украине действует с 12 марта. Из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19 запретили массовые мероприятия, закрыли торговые центры, магазины (кроме продуктовых и аптек), рестораны, кафе, спортивные залы, салоны красоты, а также ограничили работу транспорта. В Киеве, Харькове и Днепре 17 марта закрыли метро.

С 11 мая в Украине началось смягчение карантина. Правительство разработало пятиэтапный план постепенного смягчения карантина. 20 мая Кабмин ввел так называемый адаптивный карантин: региональные власти получили право ослаблять ограничительные меры при условии соответствия трем критериям.

С 23 мая в Киеве возобновил работу наземный транспорт. 25 мая после двухмесячного перерыва возобновили работу метрополитены Украины.

После карантина Киевский метрополитен ввел новые правила: пассажиры обязательно должны быть в масках. Кроме того, отмечали в Киевской городской государственной администрации, пассажирам рекомендуется пользоваться перчатками и соблюдать дистанцию.