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"Киевский метрополитен" и "Киевпастранс" просят горсовет компенсировать убытки от карантина

Сотрудники предприятий призвали столичных депутатов поддержать проект решения об обеспечении компенсации потерь перевозчиков из-за ограничений в работе во время пандемии COVID-19.

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"Киевпастранс": Мы помогли городу выстоять во время карантина, теперь город может помочь выстоять нам!
"Киевпастранс": Мы помогли городу выстоять во время карантина, теперь город может помочь выстоять нам!
Фото: Київпастранс / Kyivpastrans / Facebook

Сотрудники двух коммунальных предприятий – "Киевский метрополитен" и "Киевпастранс" – обратились к депутатам Киевского городского совета с просьбой компенсировать им потери от карантина, связанного с пандемией коронавирусной болезни COVID-19.

Обращения от объединенной профсоюзной организации КП "Киевский метрополитен" и первичной профсоюзной организации КП "Киевпастранс" опубликованы на официальных страницах предприятий в Facebook. Они призвали столичных депутатов поддержать проект решения о выделении денег на компенсацию потерь из-за карантина.

"В соответствии с принятыми городскими властями решениями КП "Киевпастранс" с 23 марта 2020 года обеспечивал перевозки отдельными специальными рейсами автобусов, троллейбусов и трамваев исключительно сотрудников предприятий, учреждений и организаций, обеспечивающих жизнедеятельность города Киева", – говорится в заявлении.

https://www.facebook.com/Kyivpastrans/posts/3361513383899683

КП "Киевпастранс" обеспечил бесплатные централизованные перевозки медицинских работников опорных городских медицинских учреждений, определенных для лечения больных с COVID-19, и регулярные перевозки сотрудников предприятий критической инфраструктуры, подчеркнули авторы.

"Мы помогли городу выстоять во время карантина, теперь город может помочь выстоять нам!" – сказано в обращении "Киевпастранса".

С 17 марта по 25 мая 2020 года потери доходов Киевского метрополитена составили около 621 млн грн, отметили в профсоюзе предприятия. 

https://www.facebook.com/kyivmetro/posts/2668288303418568

Карантин в Украине действует с 12 марта. Из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19 запретили массовые мероприятиязакрыли торговые центры, магазины (кроме продуктовых и аптек), рестораны, кафе, спортивные залы, салоны красоты, а также ограничили работу транспорта. В Киеве, Харькове и Днепре 17 марта закрыли метро.

С 11 мая в Украине началось смягчение карантина. Правительство разработало пятиэтапный план постепенного смягчения карантина. 20 мая Кабмин ввел так называемый адаптивный карантин: региональные власти получили право ослаблять ограничительные меры при условии соответствия трем критериям. 

С 23 мая в Киеве возобновил работу наземный транспорт. 25 мая после двухмесячного перерыва возобновили работу метрополитены Украины

После карантина Киевский метрополитен ввел новые правила: пассажиры обязательно должны быть в масках. Кроме того, отмечали в Киевской городской государственной администрации, пассажирам рекомендуется пользоваться перчатками и соблюдать дистанцию.

Теги: транспорт, метро, профсоюзы, Киевсовет, горсовет, автобус, карантин, Киевпастранс, убытки, троллейбус, перевозки, трамвай, компенсация, пандемия, коронавирус, метрополитен
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