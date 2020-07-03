В Киеве еще на восьми станциях метро запустили 4G-связь

4G-связь теперь работает на девяти станциях киевского метро. На станции "Акадамгородок" ее запустили еще в марте, на остальных – 3 июля.

4G-связь заработала в Украине в 2018 году Фото: depositphotos.com

В Киеве 3 июля на восьми станциях метро запустили 4G-связь. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко, говорится на сайте его пресс-службы.

"Проект сложный и длительный, поскольку в процессе задействованы крупные игроки рынка, подрядчик и госучреждения. Объемы работы большие. Но уже сейчас можно говорить о существенном прогрессе в развитии инфраструктуры связи в киевской подземке", – отметил Кличко.

4G-связь заработала на станциях "Житомирская", "Святошин", "Героев Днепра", "Минская", "Оболонь", "Сырец", "Дорогожичи" и "Лукьяновская ". На станции "Акадамгородок" 4G была запущена еще в марте.

4G-связь заработала в Украине в 2018 году. Украинские мобильные операторы "Vodafone Украина", lifecell и "Киевстар" заплатили 2,456 млрд грн за 80 МГц в диапазоне 2600 МГц за право развернуть связь 4G.