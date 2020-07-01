В течение июня в Киеве зафиксировано пять температурных рекордов

"По данным наблюдений метеостанции обсерватории имени Срезневского, среднемесячная температура воздуха июня в Киеве составляла +21,7 °С, что на 3,5 °С выше климатической нормы. По рейтингу самых теплых за 140 лет прошедший июнь занял шестое место. В Киеве с 10-го по 12 июня было побито пять температурных рекордов. Восемь дней в месяце были с максимальной температурой выше +30 °С", – сказано в сообщении.

Самыми холодными днями в июне были 2-е и 3 июня, когда температура опускалась до +5,5 °С, самым жарким – 11 июня, когда температура достигла +33,3 °С.