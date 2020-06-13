Клуб читателей
ГОРДОН
 
ОБЩЕСТВО

"Лето еще успеет вымучить жарой". В Киеве за два дня зафиксировано четыре температурных рекорда

По данным Центральной геофизической обсерватории, 11 июня в Киеве в этом году было самым теплым за 140 лет метеонаблюдений.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
11 июня 2020 года стало самым теплым днем за 140 лет
11 июня 2020 года стало самым теплым днем за 140 лет
Фото: depositphotos.com

В течение двух дней в Киеве было зафиксировано четыре температурных рекорда. Об этом говорится в сообщении Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского в Facebook.

"11 июня в Киеве впервые за 140 лет [метеонаблюдений] среднесуточная температура воздуха составляла +27,3 °С, что на 1,5 °С выше прошлогоднего рекордного значения температуры для этого дня. Климатическая норма превышена на 9 °С. Вторая подряд ночь в Киеве была самой теплой с 1881 года – температура не опускалась ниже +21,7 °С. Предыдущее рекордное значение (+21,4 °С) 2010 года превышено на 0,3 °С. Лето хоть и запоздало, но еще успеет вымучить киевлян жарой", – заявили в обсерватории.

https://www.facebook.com/CGO.Official/posts/157986092444294

Теги: Киев, погода, климат, температура, обсерватория
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Дочь Ефремова обратилась к семье погибшего в аварии с отцом водителя
Дочь Ефремова обратилась к семье погибшего в аварии с отцом водителя
Объятия и коктейли в Одессе. Экс-супруг Лорак отпраздновал день рождения в компании брюнетки
Объятия и коктейли в Одессе. Экс-супруг Лорак отпраздновал день рождения в компании брюнетки
"Красотки". Паперная показала на видео двухлетнюю дочь Еву
"Красотки". Паперная показала на видео двухлетнюю дочь Еву
"Какой он милый". Лопес завела питомца, но не знает, как его назвать
"Какой он милый". Лопес завела питомца, но не знает, как его назвать
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS