Полиция задержала женщину, которая 18 раз сообщала о "минировании" дома в Киеве

Правонарушительницу, которая посылала ложные сообщения в полицию, задержали в Полтаве, сообщает пресс-служба Нацполиции Украины.

Чтобы избежать ответственности, женщина меняла номера мобильных телефонов и адреса таксофонов, с которых делала ложные вызовы Фото: npu.gov.ua

Столичная полиция задержала женщину, которая 18 раз сообщала о "минировании" одного и того же дома в Киеве. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Украины.

Отмечается, что правонарушительница посылала ложные сообщения в полицию с таксофона и мобильного телефона. Чтобы избежать ответственности, она меняла номера мобильных телефонов и адреса таксофонов, с которых делала ложные вызовы. После каждого сообщения женщина сразу выезжала за пределы города.

По данным правоохранителей, злоумышленница сообщала в дежурную часть о якобы заложенной взрывчатке в одном из зданий в Шевченковском районе столицы. При этом на все вызовы выезжали следственно-оперативные группы, спасатели, врачи и работники взрывотехнической службы. Они проверяли помещения и прилегающую территорию, ни находя никаких подозрительных предметов или веществ. Оперативники в течение нескольких месяцев проводили розыскные мероприятия, чтобы установить личность злоумышленницы.

В отношении жительницы Киева 1964 года рождения следователи начали досудебное расследование уголовного производства по ч. 2 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины. Суд избрал фигурантке меру пресечения в виде домашнего ареста.