"Долбо...б! Едь в горы и лазь там!" Кличко выругал руфера Мустанга, который взобрался на пешеходный мост в Киеве. Видео
Украинский руфер Павел Ушивец (известный как Мустанг) заявил, что 1 июля у него случилась перепалка с мэром Киева Виталием Кличко. В эфире skrypin.ua 2 июля он рассказал, что в среду утром со своим товарищем снимал видео на Парковом мосту (это пешеходный мост, который соединяет центр Киева с Трухановым островом). В какой-то момент он заметил, что ему навстречу бежит Кличко со спутницей. "Прошло минут 30–40, я спускаюсь вниз, начинаю идти к операторам и вижу, что передо мной материализуется Виталик. Я подумал: наверное, поздороваться хочет. И дальше все происходит очень-очень быстро: он хватает меня, мы оказываемся возле перил моста, и он начинает меня типа выбрасывать, при этом матерится и кричит: "Страшно, сука?" – рассказал Ушивец. По его словам, через некоторое время Кличко вернул его на мост и между ними начался диалог, часть которого руфер записал на диктофон. skrypin.ua опубликовал фрагмент перепалки Ушивца и Кличко. Мэр заявил, что руфер создает ему проблемы, поскольку если он разобьется, то все претензии будут предъявлять местным властям. Руфер ответил, что закрыть мост от посетителей невозможно, и отметил, что нигде не написано, что вылазить на его конструкции нельзя. "Конечно, [нельзя], когда такие долбо...бы, как ты, тут лазят", – сказал Кличко и добавил: "Едь в горы и лазь там!".
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