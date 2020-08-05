Неизвестные сообщили о "подозрительном предмете" возле метро "Лукьяновская", полиция взрывчатку не нашла

Утром неизвестные сообщили, что у мусорной урны возле станции метро "Лукьяновская" в Киеве лежит подозрительный предмет. Полицейские выехали на вызов, но взрывоопасных предметов не нашли, рассказали в отделе коммуникации полиции Киева.

Полицейские не обнаружили взрывоопасных предметов или веществ возле станции метро "Лукьяновская" в Киеве, сообщил отдел коммуникации полиции Киева 5 августа в Facebook.

"Утром в полицию Киева поступило сообщение о том, что у мусорной урны возле станции метро "Лукьяновская" лежит подозрительный предмет. При обследовании места происшествия правоохранители никаких взрывоопасных веществ и предметов не обнаружили", – говорится в сообщении.

На месте работали кинологи со служебными собаками, взрывотехники и следственно-оперативная группа. Инцидент зарегистрировали в журнале заявлений и сообщений о преступлениях управления полиции в метрополитене.

Полиция собирается открыть уголовное производство.

Станцию метро "Лукьяновская" утром 5 августа закрывали на вход. Возле метро стояло несколько машин полиции и пожарная машина.

В июле полицейские несколько раз сообщали о минировании разных объектов в Киеве, в частности возле станции метро "Минская", и в ТЦ "Метрополис". Так, возле входа на станцию метро "Вокзальная" 22 июля полицейские обнаружили подозрительный чемодан и провели эвакуацию.

Днем 3 августа полицейские перекрыли движение по улице Маршала Тимошенко в Киеве, где нашли "подозрительный чемоданчик".