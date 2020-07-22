Полиция закрыла вход и выход из метро "Вокзальная" из-за подозрительного чемодана

В Киеве 22 июля возле входа на станцию метро "Вокзальная" полицейские обнаружили подозрительный чемодан и провели эвакуацию, сообщает "Киев оперативный" на своей станице в Facebook.
"Рядом со станцией метро "Вокзальная" нашли подозрительный чемодан. Проводится эвакуация", – сказано в сообщении.
На видеоролике запечатлены работники правоохранительных органов. Они перекрыли вход на станцию метро.
Пресс-служба Киевской ОГА написала в Telegram-канале, что станция метро "Вокзальная" закрыта на вход и выход.
"Правоохранители проводят проверку. Информация об открытии станции будет опубликована сразу после завершения", – сообщили в КОГА.
Вчера, 21 июля, работников и пассажиров Центрального железнодорожного вокзала Киева эвакуировали после сообщения о минировании. Взрывотехники проверили вокзал, опасных устройств не обнаружили.