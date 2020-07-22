Полиция закрыла вход и выход из метро "Вокзальная" из-за подозрительного чемодана

Правоохранители обнаружили подозрительный чемодан на станции метро "Вокзальная" в Киеве и начали эвакуировать людей. Во время проверки "Вокзальную" закрыли на вход и выход.

Метро "Вокзальная" закрыта на вход и выход Фото: depositphotos.com

В Киеве 22 июля возле входа на станцию метро "Вокзальная" полицейские обнаружили подозрительный чемодан и провели эвакуацию, сообщает "Киев оперативный" на своей станице в Facebook.

"Рядом со станцией метро "Вокзальная" нашли подозрительный чемодан. Проводится эвакуация", – сказано в сообщении.

На видеоролике запечатлены работники правоохранительных органов. Они перекрыли вход на станцию метро.

Пресс-служба Киевской ОГА написала в Telegram-канале, что станция метро "Вокзальная" закрыта на вход и выход.

"Правоохранители проводят проверку. Информация об открытии станции будет опубликована сразу после завершения", – сообщили в КОГА.