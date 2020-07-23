Кличко призвал СБУ и полицию усилить меры безопасности в Киеве

Мэр Киева Виталий Кличко призвал к усиленному патрулированию в городе и более эффективной работе по выявлению и предупреждению возможных угроз.

Мэр Киева Виталий Кличко призвал правоохранительные органы, в частности Службу безопасности Украины и полицию, усилить меры безопасности в столице. Об этом Виталий Кличко заявил в начале заседания Киевского городского совета, говорится на сайте горсовета.

"Одним из важнейших вопросов сегодня является безопасность в городе. Вы видите, что происходит, особенно в последние дни, – и в стране, и в столице. У нас каждый день сообщения о десятках заминирований. И не все из них, к сожалению, оказываются ложными. Поджоги. Ситуацию в стране и в городе пытаются дестабилизировать, посеять панику среди людей. Этого нельзя допустить", – подчеркнул мэр.

Он призвал к усиленному патрулированию в городе и более эффективной работе по выявлению и предупреждению возможных угроз.

Заявление Кличко появилось на фоне инцидента в Луцке, где 21 июля террорист взял в заложники автобус с людьми, и в Полтаве, где злоумышленник захватил в заложники полицейского.

Кроме того, за последние дни неоднократно сообщалось о заминировании разных объектов в Киеве, в частности возле станции метро "Минская", в Центральном железнодорожном вокзале и ТЦ "Метрополис".