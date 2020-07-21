Полиция проверяет информацию о массовом минировании объектов в Харькове

Полиция проверяет сообщение о массовом минировании объектов инфраструктуры в Харькове. Об этом рассказали в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.
Сообщение поступило на электронную почту полиции около 15.00.
В нем указывалось, что взрывчатка заложена в медицинских учреждениях, супермаркетах, торговых центрах, банках Харькова, гостиницах, почтовых отделениях, автовокзалах, а также на Южном железнодорожном вокзале города.
Следственно-оперативные группы и специалисты взрывотехнического управления проверяют указанную информацию, осматривают помещения и прилегающую к объектам территорию.