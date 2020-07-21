Полиция проверяет информацию о массовом минировании объектов в Харькове

Главное управление Национальной полиции в Харьковской области проверяет сообщение о минировании инфраструктурных объектов в городе. Специалисты взрывотехнического управления уже выехали на объекты и осматривают их.

Полиция проверяет сообщение о массовом минировании объектов инфраструктуры в Харькове. Об этом рассказали в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.

Сообщение поступило на электронную почту полиции около 15.00.

В нем указывалось, что взрывчатка заложена в медицинских учреждениях, супермаркетах, торговых центрах, банках Харькова, гостиницах, почтовых отделениях, автовокзалах, а также на Южном железнодорожном вокзале города.

Следственно-оперативные группы и специалисты взрывотехнического управления проверяют указанную информацию, осматривают помещения и прилегающую к объектам территорию.