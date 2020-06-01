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В Киеве перекрыли мост Метро из-за угрозы взрыва

Патрульные полицейские перекрыли движение по мосту Метро в Киеве в обоих направлениях после поступления сообщения о минировании.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Сообщение о возможном минировании поступило около 14.00
Сообщение о возможном минировании поступило около 14.00
Фото: depositphotos.com

В Киеве проверяется информация о возможной угрозе взрыва на мосту Метро. Об этом в комментарии "РБК-Украина" заявил пресс-секретарь управления патрульной полиции столицы Роман Мартынюк.

Водителей направляют в объезд. На месте находится оперативная группа.

В пресс-службе управления Национальной полиции Киева "РБК-Украина" сообщили, что проверяется информация о мужчине, который стоит на мосту.

По данным Общественного телевидения, около 13.40 в полицию позвонил неизвестный мужчина, который сообщил, что находится на мосту Метро и собирается привести в действие взрывчатку. Правоохранители объявили спецоперацию "Гром".

В патрульной полиции сообщили, что перекрыли движение по мосту в обоих направлениях. На месте находится следственно-оперативная группа, взрывотехники и другие службы.

https://www.facebook.com/patrolpolice.gov.ua/posts/2612289735706211

"По техническим причинам красная линия работает от станции "Академгородок" до станции "Крещатик" и от станции "Лесная" до станции "Дарница", – говорится в сообщении Киевского метрополитена на странице в Facebook.

https://www.facebook.com/kyivmetro/posts/2623719741208758

Теги: Киев, полиция, взрывчатка, минирование, мост Метро
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