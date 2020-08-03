На Оболони в Киеве нашли "подозрительный чемоданчик". Полиция перекрыла улицу

В Киеве на улице Маршала Тимошенко, 7 обнаружили оставленный возле дерева чемодан. Полицейские перекрыли движение и вызвали взрывотехников.

Полицейские днем 3 августа перекрыли движение по улице Маршала Тимошенко в Киеве, где нашли "подозрительный чемоданчик". Об этом сообщил "Киев Оперативный" в Facebook.

Правоохранители проверяют оставленный чемодан на наличие взрывчатки.

"На Маршала Тимошенко, 7 кто-то забыл подозрительный чемоданчик. Им уже заинтересовалась полиция и перекрыла движение. Ждут взрывотехников", – говорится в сообщении.

В июле полицейские несколько раз сообщали о минировании разных объектов в Киеве, в частности возле станции метро "Минская", и в ТЦ "Метрополис". Так, возле входа на станцию метро "Вокзальная" 22 июля полицейские обнаружили подозрительный чемодан и провели эвакуацию.

Полиция Киева вместе со Службой безопасности Украины 29 июля задержала двух подозреваемых в организации серии минирований в столице. Замминистра внутренних дел Украины Антон Геращенко сообщил в Facebook, что подозреваемые вымогали $500 тыс. в биткоинах за прекращение минирований. По информации Геращенко, подозреваемые причастны ко взрыву возле станции метро "Шулявская", который произошел вечером 17 июля (тогда ранения получил 22-летний мужчина).