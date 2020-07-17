В результате взрыва неизвестного предмета возле станции метро "Шулявская" в Киеве пострадал мужчина, сообщает Нацполиция.

Предварительно установлено, что взрыв произошел в мусорной урне Фото: kyiv.npu.gov.ua

17 июля в Киеве у входа на станцию метро "Шулявская" произошел взрыв. Об этом сообщает Нацполиция Украины.

Информацию о взрыве на проспекте Победы правоохранители получили в 20.10. По вызову выехали наряды полиции, следственно-оперативные группы Главного и районного управлений полиции, специалисты взрывотехнической службы, кинологи и представители других профильных служб.

Предварительно установлено, что взрыв произошел в мусорной урне. В результате один мужчина получил телесные повреждения, он госпитализирован.

Для безопасности взрывотехники обследовали прилегающую к станции метро территорию – никаких подозрительных или опасных предметов не обнаружено.

Паблик "Киев Оперативный" опубликовал видео с места происшествия.