17 июля в Киеве у входа на станцию метро "Шулявская" произошел взрыв. Об этом сообщает Нацполиция Украины.
Информацию о взрыве на проспекте Победы правоохранители получили в 20.10. По вызову выехали наряды полиции, следственно-оперативные группы Главного и районного управлений полиции, специалисты взрывотехнической службы, кинологи и представители других профильных служб.
Предварительно установлено, что взрыв произошел в мусорной урне. В результате один мужчина получил телесные повреждения, он госпитализирован.
Для безопасности взрывотехники обследовали прилегающую к станции метро территорию – никаких подозрительных или опасных предметов не обнаружено.
Паблик "Киев Оперативный" опубликовал видео с места происшествия.