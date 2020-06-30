ГОРДОН
 
 
КИЕВ

Взрыв на Позняках. Жители дома не могут попасть в новые квартиры, выданные Зеленским

25 июня президент Украины Владимир Зеленский выдал 12 семьям, которые пострадали от взрыва в Киеве, ключи от новых квартир. Однако жители до сих пор не смогли в них въехать, им не выдали документы на жилье, а только сертификаты.

Взрыв в шестом подъезде дома в Дарницком районе Киева прогремел 21 июня в 10.00
Взрыв в шестом подъезде дома в Дарницком районе Киева прогремел 21 июня в 10.00
Фото: dsns.gov.ua

Жители дома в Дарницком районе Киева, в котором произошел взрыв, не могут заселиться в новые квартиры, ключи от которых им выдал президент Украины Владимир Зеленский. Об этом киевляне рассказали "5 каналу".

Одна из жительниц сообщила, что квартиры им выдали в жилом комплексе "Хрустальные фонтаны" на улице Метрологическая, 42. Ключи от квартир получили 12 семей, однако воспользоваться ими не могут. Их не пускают даже посмотреть квартиры, так как там все еще продолжается строительство. 

По словам пострадавших, документов на квартиры пока нет, им выдали сертификаты. На них есть только фото подписи директора застройщика, а также стоит технический строительный номер, который не соответствует номеру дома.

Как отмечает телеканал, семья одной из жительниц даже не знала, на каком этаже квартира. В отделе продаж им сказали, что у них двухкомнатная квартира, а в сертификате говорится о трехкомнатной.

Взрыв в шестом подъезде дома в Дарницком районе Киева прогремел 21 июня в 10.00. Разрушены перекрытия четырех этажей, 40 квартир повреждено.

Спасатели 21 июня нашли тела трех погибших, 22 июня под завалами дома нашли тело еще одного жильца многоэтажки. В ночь на 23 июня из-под завалов извлекли последнюю, пятую жертву взрыва.

В результате происшествия пять человек получили травмы.

По предварительным данным, в доме взорвалась газовоздушная смесь, что привело к разрушению межэтажных перекрытий четвертого, пятого, шестого и седьмого этажей. По данным агентства УНН, накануне происшествия в доме меняли газовые счетчики.

25 июня Зеленский вручил пострадавшим документы на 12 квартир. По его словам, эти квартиры были приобретены не за бюджетные средства.

Теги: Киев, взрыв, Владимир Зеленский, квартира
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Показалось, что Галкин". 49-летняя Сенчукова показала 21-летнего сына Василия
"Показалось, что Галкин". 49-летняя Сенчукова показала 21-летнего сына Василия
"Мое тело говорит вместо меня". Спирс ночью исполнила танец, не содержащий рутину
"Мое тело говорит вместо меня". Спирс ночью исполнила танец, не содержащий рутину
"Тетя Толич и дядя Лилич". Ребрик и Анатолий Анатолич поменялись телами
"Тетя Толич и дядя Лилич". Ребрик и Анатолий Анатолич поменялись телами
  "Шедевр, который стоит заслушать до дыр". The Hardkiss презентовала первый живой альбом "Акустика. Live"
  "Шедевр, который стоит заслушать до дыр". The Hardkiss презентовала первый живой альбом "Акустика. Live"
"Мы сыграли две свадьбы для каждого из нас". Каменских показала, как проходила секретная церемония бракосочетания с Потапом
"Мы сыграли две свадьбы для каждого из нас". Каменских показала, как проходила секретная церемония бракосочетания с Потапом
"Мы прошли через безумные штормы". Уэст оригинально поздравил Кардашян со статусом миллиардерши
"Мы прошли через безумные штормы". Уэст оригинально поздравил Кардашян со статусом миллиардерши
"БДСМ", "Девчули на воде", "Новая сила киски". Maruv показала групповое фото с коллегами
"БДСМ", "Девчули на воде", "Новая сила киски". Maruv показала групповое фото с коллегами
Экс-жена Павлика Созаева: Я остаюсь женщиной, которая хочет нравиться и получать комплименты
Экс-жена Павлика Созаева: Я остаюсь женщиной, которая хочет нравиться и получать комплименты
"Лизнул ПитУнУ, чтобы срок скостили", "Системный актер". В соцсетях обсуждают заявление Ефремова о том, что он не оппозиционер
"Лизнул ПитУнУ, чтобы срок скостили", "Системный актер". В соцсетях обсуждают заявление Ефремова о том, что он не оппозиционер
"Кроме Dzidzio никто не имеет доступа". Цибульская показала автограф в зоне декольте
"Кроме Dzidzio никто не имеет доступа". Цибульская показала автограф в зоне декольте
"Путин не просил садиться за руль". Ефремов заявил, что не относит себя к российским оппозиционерам
"Путин не просил садиться за руль". Ефремов заявил, что не относит себя к российским оппозиционерам
  Respect. Опубликован трейлер фильма об Арете Франклин с Дженнифер Хадсон. Видео
  Respect. Опубликован трейлер фильма об Арете Франклин с Дженнифер Хадсон. Видео
"Красота вокруг". Осадчая в сарафане прогулялась по ночному Киеву
"Красота вокруг". Осадчая в сарафане прогулялась по ночному Киеву
"По виду свирепый, но добрый внутри". Полякова показала мужа в его день рождения
"По виду свирепый, но добрый внутри". Полякова показала мужа в его день рождения
Коллега Петросяна осудил его женитьбу на 31-летней помощнице
Коллега Петросяна осудил его женитьбу на 31-летней помощнице
"Хоть вирус никуда не делся, решили не откладывать". Ведущая Анна Панова показала, как крестила трехмесячную дочь в церкви под Киевом
"Хоть вирус никуда не делся, решили не откладывать". Ведущая Анна Панова показала, как крестила трехмесячную дочь в церкви под Киевом
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Пися-королева", "Девушка, вы порезались". Maruv в сильно облегающих плавках обсудили подписчики
"Пися-королева", "Девушка, вы порезались". Maruv в сильно облегающих плавках обсудили подписчики
"Все девочки огонь". Модель с 13-м размером груди устроила танцы на берегу Днепра со своими подругами
"Все девочки огонь". Модель с 13-м размером груди устроила танцы на берегу Днепра со своими подругами
Экс-жена Павлика Созаева: Не знаю, сколько осталось жить моему сыну. И в это страшное для меня время пара свихнувшихся молодоженов позволяет себе нас добивать
Экс-жена Павлика Созаева: Не знаю, сколько осталось жить моему сыну. И в это страшное для меня время пара свихнувшихся молодоженов позволяет себе нас добивать
Волочкова сняла обувь в шпагате
Волочкова сняла обувь в шпагате
  Успенская: Выпила. Скорость большая была, меня остановили, надели наручники и до утра продержали в тюрьме
Успенская: Выпила. Скорость большая была, меня остановили, надели наручники и до утра продержали в тюрьме
"Ходячий секс!". Арбенина снялась в купальнике
"Ходячий секс!". Арбенина снялась в купальнике
Адвокат заявил о готовности Ефремова усыновить детей из семьи погибшего в ДТП Захарова
Адвокат заявил о готовности Ефремова усыновить детей из семьи погибшего в ДТП Захарова
"Лиза-блогерша". Дочь Пугачевой и Галкина показала "бриллиант"
"Лиза-блогерша". Дочь Пугачевой и Галкина показала "бриллиант"
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS