Взрыв на Позняках. Жители дома не могут попасть в новые квартиры, выданные Зеленским

25 июня президент Украины Владимир Зеленский выдал 12 семьям, которые пострадали от взрыва в Киеве, ключи от новых квартир. Однако жители до сих пор не смогли в них въехать, им не выдали документы на жилье, а только сертификаты.

Взрыв в шестом подъезде дома в Дарницком районе Киева прогремел 21 июня в 10.00 Фото: dsns.gov.ua

Жители дома в Дарницком районе Киева, в котором произошел взрыв, не могут заселиться в новые квартиры, ключи от которых им выдал президент Украины Владимир Зеленский. Об этом киевляне рассказали "5 каналу".

Одна из жительниц сообщила, что квартиры им выдали в жилом комплексе "Хрустальные фонтаны" на улице Метрологическая, 42. Ключи от квартир получили 12 семей, однако воспользоваться ими не могут. Их не пускают даже посмотреть квартиры, так как там все еще продолжается строительство.

По словам пострадавших, документов на квартиры пока нет, им выдали сертификаты. На них есть только фото подписи директора застройщика, а также стоит технический строительный номер, который не соответствует номеру дома.

Как отмечает телеканал, семья одной из жительниц даже не знала, на каком этаже квартира. В отделе продаж им сказали, что у них двухкомнатная квартира, а в сертификате говорится о трехкомнатной.

Взрыв в шестом подъезде дома в Дарницком районе Киева прогремел 21 июня в 10.00. Разрушены перекрытия четырех этажей, 40 квартир повреждено.

Спасатели 21 июня нашли тела трех погибших, 22 июня под завалами дома нашли тело еще одного жильца многоэтажки. В ночь на 23 июня из-под завалов извлекли последнюю, пятую жертву взрыва.

В результате происшествия пять человек получили травмы.

По предварительным данным, в доме взорвалась газовоздушная смесь, что привело к разрушению межэтажных перекрытий четвертого, пятого, шестого и седьмого этажей. По данным агентства УНН, накануне происшествия в доме меняли газовые счетчики.

25 июня Зеленский вручил пострадавшим документы на 12 квартир. По его словам, эти квартиры были приобретены не за бюджетные средства.