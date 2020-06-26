Антон Геращенко: Основная версия взрыва в доме на Позняках – нарушения "Киевгаза" при обслуживании счетчиков

Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко заявил, что о подозрении в уголовном производстве, открытом после взрыва в многоэтажном жилом доме на Позняках, пока никому не сообщали.

Взрыв в шестом подъезде дома в Дарницком районе Киева прогремел 21 июня в 10.00 Фото: dsns.gov.ua

Основная версия взрыва в многоэтажном доме на киевских Позняках 21 июня связана с возможными нарушениями сотрудниками "Киевгаза" технологии обслуживания счетчиков. Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко в эфире программы "Право на владу" на телеканале "1+1" вечером 25 июня.

"Действительно, за неделю до этого страшного взрыва, который привел к пяти жертвам… были сверки счетчиков. Счетчики снимались, заменялись на специальные трубки, байпасы, и действительно были сообщения от жильцов и свидетелей, что был запах газа", – отметил Геращенко.

По его словам, правоохранители сейчас проверяют действия газовщиков.

"И если будет достаточно оснований считать, что это неправомерные, непрофессиональные действия сотрудников компании ["Киевгаз"], то могут быть иски в суд за компенсацией", – подчеркнул он.

Пока никаких подозрений никому не объявлено.

"Сейчас действительно нет предъявленных подозрений ни одному лицу, но основная версия, по которой работает прокуратура вместе с полицией, – это проверка соблюдения технологии сверки счетчиков сотрудниками компании "Киевгаз", – добавил Геращенко.

Взрыв в шестом подъезде дома в Дарницком районе Киева прогремел 21 июня в 10.00. Разрушены перекрытия четырех этажей, 40 квартир повреждены.

Спасатели 21 июня нашли тела трех погибших, 22 июня под завалами дома нашли тело еще одного жильца многоэтажки. В ночь на 23 июня из-под завалов извлекли последнюю, пятую, жертву взрыва.

В результате происшествия пять человек получили травмы.

По предварительным данным, в доме взорвалась газовоздушная смесь, что привело к разрушению межэтажных перекрытий четвертого, пятого, шестого и седьмого этажей. По данным агентства УНН, накануне происшествия в доме меняли газовые счетчики.