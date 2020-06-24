Взрыв дома в Киеве. Кличко сообщил, что за каждого погибшего заплатят по 100 тыс. грн

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что компенсации от городских властей получат пострадавшие от взрыва дома на Позняках, а также семьи погибших.

Из городского бюджета Киева выделят компенсации пострадавшим от взрыва многоэтажного жилого дома по улице Соломии Крушельницкой, 1/5. Об этом 24 июня на брифинге сообщил мэр столицы Виталий Кличко, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Все пострадавшие семьи получат по 50 тыс. грн. Тем, кто получил тяжелые травмы, выделят по 80 тыс. грн. Жителям с повреждениями средней тяжести выплатим по 70 тыс. грн. Те же, у кого легкие травмы, получат по 60 тыс. грн. А люди, которые потеряли близких, получат по 100 тыс. грн за каждого погибшего", – сказал городской голова.

По его словам, такое решение приняла городская комиссия по чрезвычайным ситуациям.

"Я подписал соответствующее распоряжение и в ближайшее время люди получат эти средства", – отметил Кличко.

Взрыв в шестом подъезде дома в Дарницком районе Киева прогремел 21 июня в 10.00. Разрушены перекрытия четырех этажей, 40 квартир повреждено.

Спасатели 21 июня нашли тела трех погибших, 22 июня под завалами дома нашли тело еще одного жильца многоэтажки. В ночь на 23 июня из-под завалов извлекли последнюю, пятую жертву взрыва.

В результате происшествия пять человек получили травмы.

По предварительным данным, в доме взорвалась газовоздушная смесь, что привело к разрушению межэтажных перекрытий четвертого, пятого, шестого и седьмого этажей. По данным агентства УНН, накануне происшествия в доме меняли газовые счетчики.