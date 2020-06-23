До конца дня экспертиза определит, какие из секций дома на Позняках непригодны для проживания

Спасатели завершили поисковую операцию под завалами дома на улице Соломии Крушельницкой, 1/5. Здание будут круглосуточно охранять, чтобы не допустить мародерства. Об этом сообщил заместитель главы Киевской городской администрации Петр Пантелеев.

К концу дня завершится экспертиза, по результатам которой будет определено, какие из секций здания по улице Соломии Крушельницкой, 1/5 непригодны для проживания, об этом телеканалу "Україна 24" заявил заместитель главы Киевской государственной городской администрации Петр Пантелеев.

"Уже началось обследование, которое мы планируем завершить до конца суток. Обследование состояния пятой секции пострадавшего здания и здания по улице Григоренко, 41. Предварительно мы можем говорить, что их состояние удовлетворительное. Есть вероятность того, что жильцов пятой секции вернут домой, будет восстановлено водоснабжение", – сказал Пантелеев.

По его словам, власти Киева ожидают также выводы по шестой секции. Есть вероятность того, что она непригодна для проживания людей и потребуется ее демонтаж.

Пантелеев отметил, что дом будет взят под круглосуточную охрану, чтобы предотвратить мародерство.

Глава ГСЧС Украины Николай Чечеткин сообщил, что поисково-спасательная операция завершена, дальнейшую судьбу здания будут решать киевские власти.

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Видео: Україна 24 / YouTube

Взрыв в шестом подъезде дома в Дарницком районе Киева прогремел 21 июня в 10.00. Разрушены перекрытия четырех этажей, 40 квартир повреждено.

Спасатели 21 июня нашли тела трех погибших, 22 июня под завалами дома нашли тело еще одного жильца многоэтажки. В ночь на 23 июня из-под завалов извлекли пятую жертву взрыва.

В результате происшествия пять человек получили травмы. Эвакуировали из подъезда 23 жильца.

По предварительным данным, в доме взорвалась газовоздушная смесь, что привело к разрушению межэтажных перекрытий четвертого, пятого, шестого и седьмого этажей. По данным агентства УНН, накануне происшествия в доме меняли газовые счетчики.