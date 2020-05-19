Зеленский назначил новых глав в большинстве райадминистраций Киева

Часть председателей районных администраций столицы были уволены еще в июле прошлого года. Глав Шевченковской и Подольской райадминистраций Олега Гарягу и Виктора Смирнова президент Украины Владимир Зеленский назначил на их должности заново.

Президент Украины Владимир Зеленский сменил глав районных администраций Киева. Соответствующие распоряжения были обнародованы 18 мая на сайте Офиса президента.

Новой главой Соломенской РГА назначена Ирина Чечетка. Занимавший ранее эту должность Игорь Довбань был уволен еще 9 июля прошлого года.

Святошинскую РГА возглавил Сергей Павловский, до него главой РГА был Владимир Каретка, которого президент также уволил 9 июля 2019-го.

Место главы Голосеевской РГА Александра Настасенко (уволен 9 июля 2019-го) занял Сергей Садовой.

Главой Печерской РГА стала Наталья Кондрашова, а должность главы Оболонской РГА занял Кирилл Фесик. Сергей Мартынчук и Александр Цибульщак, ранее занимавшие эти должности, были уволены 16 июля 2019-го.

Дарницкую РГА возглавил Ярослава Лагута. Его предшественник Сергей Левада был уволен 23 июля 2019-го.

Зеленский также уволил главу Днепровской РГА Петра Онофрийчука и назначил Игоря Щербака на его место.

Также 18 мая распоряжениями №319/2020-рп и №318/2020-рп президент уволил глав Шевченковской и Подольской РГА Олега Гарягу и Виктора Смирнова в связи с окончанием срока полномочий президента Украины, но распоряжениями №329/2020-рп и №326/2020-рп переназначил их обратно на свои должности.

Кроме того, Щербак, которого Зеленский назначил главой Днепровской РДА, ранее занимал должность заместителя главы этой РГА, но был уволен в 2015 году. Мэр столицы Виталий Кличко обвинил его в "очковтирательстве" в отчетах о ремонте детских площадок.