КИЕВ Short News

Киевская многоэтажка, в которой произошел взрыв, будет полностью разобрана – Кличко

Жилой дом на Позняках в Киеве, где 21 июня произошел взрыв бытового газа, будет полностью демонтирован.

Об этом на брифинге 26 июня сообщил Киевский городской голова Виталий Кличко. По его словам, сейчас разрабатывается проектная документация, "как это сделать, чтобы не произошло новых обвалов и чтобы не навредить соседним домам".

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