Киевская многоэтажка, в которой произошел взрыв, будет полностью разобрана – Кличко

Об этом на брифинге 26 июня сообщил Киевский городской голова Виталий Кличко.
По его словам, сейчас разрабатывается проектная документация, "как это сделать, чтобы не произошло новых обвалов и чтобы не навредить соседним домам".
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