Зеленский передал ключи от 12 квартир пострадавшим от взрыва в Киеве на Позняках

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что в ближайшее время пострадавшие от взрыва в жилом доме в Киеве на Позняках получат все 40 квартир. Глава государства отметил, что там нужно сделать ремонт.

В ходе взрыва на Позняках повреждения получили 40 квартир Фото: mvs.gov.ua

25 июня президент Украины Владимир Зеленский передал пострадавшим от взрыва многоэтажного жилого дома по улице Соломии Крушельницкой, 1/5 в Киеве ключи от 12 новых квартир. Видео происходящего в Facebook разместил Офис президента Украины.

"Все 40 квартир мы выдадим на протяжении ближайших дней. Сейчас первые 12 квартир мы хотим вам отдать", – сказал Зеленский.

По его словам, все 40 квартир новые, поэтому там нужно сделать ремонт.

"Нужно потерпеть", – попросил глава государства.

Зеленский отметил, что квартиры получили две семьи, у которых во время взрыва погибли родственники, а также семьи с детьми.

Взрыв в шестом подъезде дома в Дарницком районе Киева прогремел 21 июня в 10.00. Разрушены перекрытия четырех этажей, 40 квартир повреждено.

Спасатели 21 июня нашли тела трех погибших, 22 июня под завалами дома нашли тело еще одного жильца многоэтажки. В ночь на 23 июня из-под завалов извлекли последнюю, пятую жертву взрыва.

В результате происшествия пять человек получили травмы.

По предварительным данным, в доме взорвалась газовоздушная смесь, что привело к разрушению межэтажных перекрытий четвертого, пятого, шестого и седьмого этажей. По данным агентства УНН, накануне происшествия в доме меняли газовые счетчики.